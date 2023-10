Λίγο πριν το διάγγελμα του για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, ο Τζο Μπάιντεν έκανε μια ανάρτηση στο twitter και κάνει λόγο για σημείο «παγκόσμιας ανάφλεξης».

Συγκεκριμένα στο tweet του ο Τζο Μπάιντεν αναφέρει: «Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ. Η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ο συνεχιζόμενος βίαιος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βρισκόμαστε σε σημείο παγκόσμιας ανάφλεξης, που μεγαλύτερο από κάθε κόμμα ή πολιτική. Απόψε θα απευθυνθώ στο έθνος από το Οβάλ Γραφείο».

Hamas’s terrorist attacks against Israel.

The need for humanitarian assistance in Gaza.

Russia’s ongoing brutal war against Ukraine.



We are at a global inflection point that is bigger than party or politics.



Tonight, I'll address the nation at 8:00 PM ET from the Oval Office.