Σοκ προκαλεί η στιγμή που ακούγεται ο συναγερμός στην πόλη Οφακίμ στα νότια του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέιμς Κλέβερλι, ενώ μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ της χώρας και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε στο Χ (πρώην Twitter), αποτυπώνεται η στιγμή που ο Τζέιμς Κλέβερλι και ο ομόλογός του στο Ισραήλ, Έλι Κοέν, τρέχουν να βρούν καταφύγιο μέσα σε κτίριο, καθώς ήχησε ο συναγερμός επειδή η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες προς την περιοχή.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι Ισραηλινοί», αναφέρει το σχόλιο του επίσημου λογαριασμού του Ισραήλ στην πλατφόρμα Χ.

Watch: while UK FM @JamesCleverly visits Ofakim in southern Israel, a siren goes off warning of incoming Hamas rocket fire.



This is the reality Israelis live with every day. pic.twitter.com/QF4C4tReqL