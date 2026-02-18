Πολικό ψύχος στη Ρουμανία: Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και κλειστά αεροδρόμια

Σφοδρές χιονοθύελλες διέκοψαν τις αεροπορικές μεταφορές, έκλεισαν δρόμους και σχολεία και διέκοψαν την ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη Ρουμανία την Τετάρτη (18.02.2026), ανακοίνωσαν οι αρχές, θέτοντας τη χώρα σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

Η έντονη χιονόπτωση και οι χιονοθύελλες που έπληξαν το κεντρικό, νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 166.000 σπίτια σε 10 περιοχές, δήλωσαν αξιωματούχοι. «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό καιρικό φαινόμενο», δήλωσε στο κανάλι Digi24 η Φλορινέλα Τζορτζέσκου, διευθύντρια πρόγνωσης της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ρουμανίας. «Είναι πιθανώς ο πιο βίαιος για φέτος χειμώνας».

Από σήμερα το πρωί, κανένα αεροπλάνο δεν είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Οτοπένι του Βουκουρεστίου, όπου 30 εκατοστά χιονιού κάλυπταν τους αεροδιαδρόμους. Πέντε πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί και άλλες πέντε είχαν ανακατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες στο Βουκουρέστι παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω του χιονιού. Τα τρένα έφταναν στον κεντρικό σταθμό περισσότερο από έξι ώρες αργότερα, σημείωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Snow, last night in Bucharest



Photo credit: Dragos Astafei pic.twitter.com/3NqbmoovXg
February 18, 2026

Το χιόνι ανάγκασε επίσης το κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και κύριων δρόμων σε πολλά μέρη της χώρας, ανέφερε η τροχαία της χώρας.

Good morning. I’ve just landed in Romania in the middle of a snow storm. Snow ploughs worked hard to get us to the airport. It was so bad we had to sit on the plane for an hour. Great to be with my Romanian friends once again. Stay tuned. pic.twitter.com/ZhPOCZqKcL — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) February 18, 2026

Μόνο στο Βουκουρέστι, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκε να καθαρίσουν 241 δέντρα και 18 στύλους που μετέφεραν ηλεκτροφόρα καλώδια, τα οποία είχαν πέσει από το βάρος του χιονιού δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών.