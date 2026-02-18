Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πολικό ψύχος στη Ρουμανία: Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και κλειστά αεροδρόμια

Αντιμέτωποι με το δριμύ ψύχος είναι οι κάτοικοι στο Βουκουρέστι
A woman trudges through snow after a blizzard in Bucharest, Romania, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
A woman trudges through snow after a blizzard in Bucharest, Romania, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Σφοδρές χιονοθύελλες διέκοψαν τις αεροπορικές μεταφορές, έκλεισαν δρόμους και σχολεία και διέκοψαν την ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη Ρουμανία την Τετάρτη (18.02.2026), ανακοίνωσαν οι αρχές, θέτοντας τη χώρα σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

Η έντονη χιονόπτωση και οι χιονοθύελλες που έπληξαν το κεντρικό, νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 166.000 σπίτια σε 10 περιοχές, δήλωσαν αξιωματούχοι. «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό καιρικό φαινόμενο», δήλωσε στο κανάλι Digi24 η Φλορινέλα Τζορτζέσκου, διευθύντρια πρόγνωσης της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ρουμανίας. «Είναι πιθανώς ο πιο βίαιος για φέτος χειμώνας».

Από σήμερα το πρωί, κανένα αεροπλάνο δεν είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Οτοπένι του Βουκουρεστίου, όπου 30 εκατοστά χιονιού κάλυπταν τους αεροδιαδρόμους. Πέντε πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί και άλλες πέντε είχαν ανακατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες στο Βουκουρέστι παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω του χιονιού. Τα τρένα έφταναν στον κεντρικό σταθμό περισσότερο από έξι ώρες αργότερα, σημείωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Το χιόνι ανάγκασε επίσης το κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και κύριων δρόμων σε πολλά μέρη της χώρας, ανέφερε η τροχαία της χώρας.

 

Μόνο στο Βουκουρέστι, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκε να καθαρίσουν 241 δέντρα και 18 στύλους που μετέφεραν ηλεκτροφόρα καλώδια, τα οποία είχαν πέσει από το βάρος του χιονιού δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
88
85
74
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στο εδώλιο ο ορειβάτης που άφησε την σύντροφό του να πεθάνει στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της Αυστρίας - Στο πλευρό του η μητέρα της
«Με εξοργίζει το πώς παρουσιάζεται η Κέρστιν σαν μια μικρή αθώα που την έσυραν στο βουνό. Και θεωρώ άδικο τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο φίλος της»
Ο ορειβάτης που άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο ψηλότερο βουνό της Αυστρίας
Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και Kid Rock γυμνάζονται σκληρά με σύνθημα «Make America Healthy Again»
«Συνεργάστηκα με τον @KidRock για να μεταφέρουμε δύο απλά μηνύματα στον αμερικανικό λαό: κινηθείτε περισσότερο και τρώτε πραγματικό φαγητό» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ
Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και Kid Rock
Newsit logo
Newsit logo