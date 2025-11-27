Politico: Η Ευρώπη σκέφτεται αντίποινα κατά της Ρωσίας για τον υβριδικό πόλεμο με τα drones

Οι συνεχείς υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία – με drones, κυβερνοεπιθέσεις, παρεμβολές GPS και δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές – οδηγούν Ευρώπη και ΝΑΤΟ σε αλλαγή στρατηγικής. Αξιωματούχοι της ΕΕ και μέλη της Συμμαχίας εξετάζουν πλέον σενάρια πιο ενεργής αντίδρασης, ακόμη και επιθετικών επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico.

Ρωσικά UAV εμφανίστηκαν σε Πολωνία και Ρουμανία, ενώ περιστατικά δολιοφθοράς και προκλήσεων αυξάνονται σε ολόκληρη την ήπειρο. Σύμφωνα με την Globsec, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Πράγα, σημειώθηκαν στην Ευρώπη πάνω από 110 ενέργειες συνδεόμενες με τη Μόσχα μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Baiba Braže, ζητά μέσω του Politico «προληπτική απάντηση», ενώ ο Γερμανός υφυπουργός Άμυνας Florian Hahn θέτει το ερώτημα μέσω συνέντευξης στη Welt TV: «Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε αυτό το είδος πολέμου;». Παράλληλα, ο Σουηδός αρχηγός Άμυνας καλεί σε «σταθερότητα χωρίς φόβο κλιμάκωσης».

«Μέχρι στιγμής, η απάντηση ήταν η ενίσχυση της άμυνας. Μετά την κατάρριψη ρωσικών πολεμικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την Πολωνία, το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι θα ενισχύσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την αεράμυνα της συμμαχίας στην ανατολική πλευρά του – μια έκκληση που αντικατοπτρίζεται από την ΕΕ. Ακόμη και αυτό εξοργίζει τη Μόσχα», αναφέρουν οι συντάκτες του άρθρου στο Politico.

Οι Ευρωπαίοι «θα πρέπει να φοβούνται και να τρέμουν σαν βουβά ζώα σε ένα κοπάδι που οδηγείται στη σφαγή», είπε πρόσφατα ο συνεργάτης του Βλάντιμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. «Θα πρέπει να λερωθούν με φόβο, διαισθανόμενοι το κοντινό και αγωνιώδες τέλος τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Guido Crosetto επέκρινε την «αδράνεια» που δείχνει η Ευρώπη ενόψει των αυξανόμενων υβριδικών επιθέσεων και αποκάλυψε ένα σχέδιο 125 σελίδων για αντίποινα. Σε αυτό πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Υβριδικού Πολέμου, μιας δύναμης στον κυβερνοχώρο 1.500 ατόμων, καθώς και στρατιωτικού προσωπικού ειδικευμένου στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι πιθανές κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν κρίσιμες ρωσικές στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

«Στην πράξη, οι χώρες στην Ευρώπη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους στον κυβερνοχώρο για να στοχεύσουν συστήματα κρίσιμα για την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας, όπως η οικονομική ζώνη Alabuga στο Ταταρστάν στην ανατολική-κεντρική Ρωσία, όπου η Μόσχα παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, καθώς και ενεργειακές εγκαταστάσεις ή τρένα που μεταφέρουν όπλα, δήλωσε ο Filip Bryjka, πολιτικός επιστήμονας και ειδικός σε υβριδικές απειλές στην Πολωνική Ακαδημία Επιστημών. «Θα μπορούσαμε να επιτεθούμε στο σύστημα και να διαταράξουμε τη λειτουργία τους», είπε», σημειώνει το Politico.

Παράλληλα, η Ευρώπη εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης των εκστρατειών παραπληροφόρησης, αλλά και την ενίσχυση συνεργασίας σε επίπεδο πληροφοριών.

Το ΝΑΤΟ, διατηρώντας τον αμυντικό του χαρακτήρα, προκρίνει επιδείξεις ισχύος και ενότητας, με άμεση δημοσιοποίηση ευθυνών μετά από επιθέσεις και πιθανές αιφνιδιαστικές ασκήσεις στα ανατολικά σύνορα.

Καθώς η Μόσχα εντείνει τις προκλήσεις, η Ευρώπη δείχνει αποφασισμένη να περάσει από τη ρητορική στην πράξη – αλλά με προσοχή ώστε να αποφευχθεί ανεξέλεγκτη κλιμάκωση με μια πυρηνικά οπλισμένη Ρωσία.

Πηγή: OnAlert.gr