Νέα προειδοποίηση από την Πολωνία στη Ρωσία: Αν καταρρίψουμε αεροσκάφος σας μην παραπονεθείτε

Σκληραίνει τη στάση της η Πολωνία μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones που έστειλε η Ρωσία στις 10 Σεπτεμβρίου. Λίγες ώρες μετά το ξεκάθαρο μήνυμα του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ, έγινε νέα, ξεκάθαρη προειδοποίηση προς τη Μόσχα, αυτή τη φορά από τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας.

Αναφερόμενος στο περιστατικό της παραβίασης του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τα drones της Ρωσίας, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε στον ΟΗΕ πως «αν ήταν ατυχήματα, γιατί δεν τα αναγνώρισαν αμέσως και δεν ζήτησαν συγγνώμη;».

«Στο παρελθόν, έχουμε δώσει στη Ρωσία άφεση σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχουμε ακούσει καμία συγγνώμη, μόνο ψέματα», πρόσθεσε.

Deputy Prime Minister @sikorskiradek’s full speech at the emergency meeting of the UN Security Council regarding Russia’s violation of Estonian airspace pic.twitter.com/gx6UYk0OGj — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) September 22, 2025

«Οι χώρες του NATO θα καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη ή πυραύλους εάν παραβιάσουν τον εναέριο χώρο τους», ξεκαθάρισε ο Σικόρσκι, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των χωρών της Συμμαχίας αποτελούν μέρος ενός υβριδικού πολέμου που η Ρωσία διεξάγει εναντίον της Δύσης εδώ και πολλά χρόνια.

Αυτό περιλαμβάνει τη δολοφονία πολιτικών, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφύγων, κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εμπρησμούς σε χώρες όπως η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Λιθουανία, δέματα που περιέχουν εμπρηστικούς μηχανισμούς σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, και επιθέσεις σε ουκρανικές πρεσβείες.

Ο Σικόρσκι τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να λάβει ένα σαφές μήνυμα: τέτοιες προκλήσεις δεν θα γίνουν ανεκτές.

Απευθυνόμενος απευθείας στους Ρώσους εκπροσώπους, ο Σικόρσκι τόνισε ότι η Μόσχα αγνοεί το διεθνές δίκαιο και είναι ανίκανη να ζήσει ειρηνικά με τους γείτονές της.

«Έχω μόνο ένα μήνυμα προς τη ρωσική κυβέρνηση: εάν ένας άλλος πύραυλος ή αεροσκάφος εισέλθει στον χώρο μας χωρίς άδεια, σκόπιμα ή κατά λάθος, και καταρριφθεί και τα συντρίμμια πέσουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ, παρακαλώ μην έρθετε εδώ να γκρινιάζετε. Σας προειδοποιήσαμε», δήλωσε ο Σικόρσκι.

πηγή: OnAlert.gr