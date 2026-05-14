Τουρκία για τον νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας»: «Θα καθορίσει τις ευθύνες στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας»

Η Άγκυρα προετοιμάζει τον «Νόμο για τις Περιοχές Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας», γνωστό και ως «Νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας», όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, λέγοντας ότι η προτεινόμενη νομοθεσία θα καθορίσει τις ευθύνες εντός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και θα αντιμετωπίσει τα κενά στις εγχώριες νομικές ρυθμίσεις.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της». Μετά την εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου του υπουργείου σήμερα Πέμπτη (14.05.2026), ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού ΥΠΑΜ Αντιναύαρχος Ζέκι Ακτούρ, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το σχέδιο νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο ανέφερε για πρώτη φορά στις αρχές της εβδομάδας το διεθνές πρακτορείο Bloomberg.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό προετοιμασία

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου περιέγραψαν τη νομοθεσία ως νόμο-πλαίσιο που «αποσκοπεί στη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων στις θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας».

«Ο Νόμος περί Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας είναι ένας νόμος-πλαίσιο που θα καθορίσει τις αρμοδιότητες εντός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην εσωτερική μας νομοθεσία», ανέφερε.

Το ΥΠΑΜ δήλωσε ότι έχει συμβάλει στη νομοθετική διαδικασία σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο. «Οι τελικές εργασίες επί του σχεδίου νόμου συνεχίζονται από τους αρμόδιους θεσμούς της χώρας μας», πρόσθεσε ο Τούρκος αξιωματικός.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα συνεχίσουν, όπως πάντα, να προστατεύουν αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της», τόνισε.

Ο ίδιος κατέληξε ότι οι πρόσφατες περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας έχουν αυξήσει τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ συμμαχικών και φιλικών χωρών.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πότε το νομοσχέδιο θα κατατεθεί ή θα συζητηθεί στη Βουλή, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν πως θα γίνει μέσα στον Ιούνιο.

Όπως γράψαμε νωρίτερα σήμερα στο OnAlert.gr, το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση μετά το Kurban Bayramı, εντός Ιουνίου. Στο ελληνικό Επιτελείο παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις, όχι μόνο την προετοιμασία του νομοσχεδίου, αλλά και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και τις παρενοχλήσεις πλοίων στη θάλασσα.

Πηγή: OnAlert.gr