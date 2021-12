Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν μπροστά στο τροχαίο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη (9.12.2021) φορτηγό που μετέφερε παράνομα μετανάστες ανετράπη στο νοτιοανατολικό Μεξικό με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Τουλάχιστον 53 μετανάστες, οι περισσότεροι από τους οποίους κατάγονταν από τη Γουατεμάλα σύμφωνα με τις αρχές, σκοτώθηκαν στο Μεξικό και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο τροχαίο, όταν ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί. Στο φορτηγό ήταν στοιβαγμένοι περισσότεροι από 100 μετανάστες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πολιτεία Τσιάπας, από την οποία εισέρχονται στο Μεξικό μετανάστες από την Κεντρική Αμερική (κυρίως την Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ) με την ελπίδα να φτάσουν ως τις ΗΠΑ.

Τρομαγμένοι από τον θόρυβο του δυστυχήματος πολλοί κάτοικοι του Ελ Ρεφούζιο, ενός χωριού που βρίσκεται κοντά στον αυτοκινητόδρομο, έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει.

«Μην κοιμάσαι! Μην κλείνεις τα μάτια» παρακαλεί ένας ακόμα μετανάστης τον φίλο του, που τραυματίστηκε σοβαρά λίγα λεπτά νωρίτερα.

Η 18χρονη Σαμπίνα Λόπες άκουσε έναν άνδρα να παρακαλά τον σοβαρά τραυματισμένο φίλο του: «Θυμήσου τι υποσχέθηκες στη μητέρα σου! Κράτα!».

Γύρω της είδε ένα σκηνικό καταστροφής. Δεκάδες άνθρωποι να ουρλιάζουν από τον πόνο. Πολλοί ήταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια του φορτηγού, κάποιοι χωρίς τις αισθήσεις τους. Άλλοι, που είχαν γλιτώσει από το δυστύχημα, είχαν μαζευτεί ο ένας δίπλα στον άλλο, σοκαρισμένοι, χωρίς να μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη.

«Ήταν φρικτό να ακούς τις ικεσίες», διηγήθηκε η Σαμπίνα. «Το μόνο που σκέφτηκα ήταν να βοηθήσω».

Το φορτηγό, το οποίο πιθανόν έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε σε έναν τοίχο μιας πεζογέφυρας, σύμφωνα με τους κατοίκους. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που η καρότσα του φορτηγού έσπασε στα δύο και η οροφή της αποκόπηκε.

Οι κάτοικοι του χωριού προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τους μετανάστες από την καρότσα, τοποθέτησαν στην άσφαλτο τα πτώματα όσων πέθαναν, καλύπτοντάς τα με λευκά σεντόνια.

Στους επιζώντες έδωσαν νερό και τα κινητά τους τηλέφωνα για να μιλήσουν με τους συγγενείς τους.

«Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στο έδαφος, κάποιοι ήταν ήδη νεκροί. Μαζί με άλλους κάναμε ό,τι μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους διασώστες να σώσουν όσους ακόμη έδειχναν σημεία ζωής», είπε ο Ισάιας Ντίας που έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος λίγο μετά το δυστύχημα.

Reportedly a #cargo truck jammed with people who appeared to be migrants crashed into a pedestrian bridge over on a highway in Chiapas, southern Mexico on Thursday, ki!!ing at least 49 people



