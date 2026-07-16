Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο νησί Κεσμ, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Το νησί Κεσμ φέρεται να είναι η τοποθεσία μιας κρυφής υπόγειας πόλης, η οποία κρύβει βόμβες, πυραύλους και drones
Ιράν
Kyodo via AP Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέα αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ κοντά στο νησί Κεσμ, στα ανοιχτά των Στενών του Ορμούζ, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16.07.2026), εν μέσω αυξανόμενης κλιμάκωσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, επικαλούμενο αξιωματούχους του Ιράν, μετέδωσε ότι οι πύραυλοι των ΗΠΑ έπληξαν τοποθεσίες κοντά στο νησί γύρω στις 6:10 μ.μ. τοπική ώρα (14:40 GMT).

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τα θύματα ή την έκταση των ζημιών.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις αμερικανικές αρχές σχετικά με την έκθεση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει μια «αμερικανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή του Κεσμ», επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι ένας από τους ανταποκριτές του ανέφερε ότι τοποθεσίες γύρω από το Κεσμ «χτυπήθηκαν από βλήματα του Αμερικανού εχθρού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό και θα δημοσιεύσουν σχετική έκθεση αργότερα.

Το νησί Κεσμ φέρεται να είναι η τοποθεσία μιας κρυφής υπόγειας πόλης πυραύλων, η οποία κρύβει βόμβες, πυραύλους και drones.

Οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις παρά το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
66
64
56
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo