Πολλαπλές συλλήψεις στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ από την αστυνομία. Η πόλη του Όρεγκον συμπληρώνει 100 ημέρες διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Πόρτλαντ παραδέχτηκε με δήλωσή του στο Reuters ότι, “ναι, πραγματοποιήσαμε πολλαπλές συλλήψεις απόψε”. Προηγουμένως, η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει “παράνομη” μια συνάθροιση.

“He’s a Nazi!”



Antifa mob assault a man who tried to stop them from breaking inside the petrol station in downtown Portland. They randomly call him a Nazi to incite the mob to violence. #PortlandRiots pic.twitter.com/gbjxsqYvkK