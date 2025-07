Κομισιόν: «Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται ούτε για εκεχειρία ούτε για τον τερματισμό του πολέμου»

«Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση πυρός, ούτε για τερματισμό του επιθετικού της πολέμου», επισημαίνει σήμερα (04.07.2025) η Κομισιόν, μετά τη νέα χθεσινοβραδινή μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

«Η χθεσινοβραδινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι μια από τις σκληρότερες από την έναρξη του επιθετικού της πολέμου, με 530 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδια για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίμπνερ.

«Αυτή η μαζική επίθεση δείχνει ακόμα μία φορά ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση πυρός, ούτε για τον τερματισμό του επιθετικού της πολέμου», πρόσθεσε η ίδια εκπρόσωπος ης Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Morning in Kyiv. No sleep. Air quality is extremely bad. City is covered in thick smoke. This is Russian terror, aimed at people who chose to stay, resist and fight. pic.twitter.com/a1pCBzHUOt

Όσον αφορά τη στήριξη της ΕΕ, «συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού και θα αυξήσουμε τη βοήθειά μας», ανέφερε η Αν. Χίμπνερ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει την ζωή τους και να τουλάχιστον 26 να τραυματιστούν.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τα ρωσικά πλήγματα «σκοπίμως μαζικά και κυνικά» ενώ πρόσθεσε:

«Για κάθε τέτοιο πλήγμα κατά ανθρώπων και ανθρώπινης ζωής, πρέπει να νιώσουν τις κατάλληλες κυρώσεις και άλλα πλήγματα στην οικονομία τους, τα έσοδά τους και τις υποδομές τους».

Firefighting efforts and debris removal are still ongoing after another Russian strike. This was one of the most large-scale air attacks – deliberately massive and cynical. In total, 550 targets were launched, including at least 330 Russian-Iranian “shaheds”, along with missiles,… pic.twitter.com/vnn31oST0z