Ρωσία και Ουκρανία ολοκλήρωσαν ακόμα μια ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου – Η ανάρτηση του Ζελένσκι

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα (04.07.2025) νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν τον περασμένο μήνα στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του χωρίς να διευκρινίζει τον ακριβή αριθμό τους.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν αρκετές ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, με την τελευταία να είναι στις 26 Ιουνίου 2025.

«Στις 4 Ιουλίου 2025, μια νέα ομάδα Ρώσων στρατιωτών επέστρεψε από έδαφος που ελέγχεται από το καθεστώς του Κιέβου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας που δημοσιοποίησε ένα βίντεο που δείχνει περίπου 15 στρατιώτες να φωνάζουν «Ρωσία!» ενώ είναι τυλιγμένοι με ρωσικές σημαίες.

Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου πανηγυρίζουν την απελευθέρωσή τους / Russian Defence Ministry / Handout via REUTERS

Αυτή η ανταλλαγή επιβεβαιώθηκε και από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος διευκρίνισε ότι το Κίεβο ανέκτησε στρατιωτικό προσωπικό, «οι περισσότεροι από τους οποίους κρατούνταν από τους Ρώσους από το 2022», καθώς και πολίτες.

Our people are home. Most of them had been held in Russian captivity since 2022.



Today, our defenders who fought for Ukraine in various regions – the Donetsk region and Mariupol, the Luhansk, Kharkiv, and Kherson regions – are coming back. These are warriors of the Armed Forces,… pic.twitter.com/HR6PCPyXGO