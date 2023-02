Δύο επιχειρηματίες φίλοι του Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβαν τη φινλανδική υπηκοότητα, παρακάμπτοντας, όμως, τη νόμιμη διαδικασία. Σημειώνεται ότι η αντικατασκοπεία δεν πρόλαβε να ασχοληθεί με την υπόθεση, εγείροντας ερωτήματα.

Ο λόγος για τους φίλους του Ρώσου Προέδρου Πούτιν επιχειρηματίες Γκενάντι Τίμτσενκο και Μπόρις Ρότενμπεργκ, που έγιναν υπήκοοι Φινλανδίας, με ύποπτες διαδικασίες. Οι αιτήσεις τους δεν είχαν εγκριθεί από τη διεύθυνση αντικατασκοπείας της Αστυνομίας ασφαλείας, αναφέρουν δημοσιεύματα του Φινλανδικού Πρακτορείου Ειδήσεων (STT) και της εφημερίδας «ilta sanomat».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των δημοσιογράφων, η Υπηρεσία Μετανάστευσης δεν απευθύνθηκε στην Αστυνομία ασφαλείας δυο φορές. Μάλιστα στην περίπτωση του Τίμτσενκο, η διαδικασία απόκτησης της υπηκοότητας είχε οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, που η αντικατασκοπεία δεν πρόλαβε να ασχοληθεί με την υπόθεση, γράφει η εφημερίδα «ilta sanomat».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς ανώνυμης πηγής της εφημερίδας στους κόλπους της Αστυνομίας ασφαλείας, η διαδικασία εξέτασης της αίτησης είχε οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε όσοι μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση βρισκόντουσαν σε καλοκαιρινές διακοπές. Οι Ρότενμπεργκ και Τίμτσενκο αιτήθηκαν τη φινλανδική υπηκοότητα το 1998. Η αίτηση του πρώτου εγκρίθηκε σχετικά αργά το 2002, ενώ από τον επιχειρηματία ζητήθηκε για να πάρει την φινλανδική υπηκοότητα να παραιτηθεί από τη ρωσική, την οποία ωστόσο αργότερα απόκτησε εκ νέου.

Η αίτηση του Τίμτσενκο εξετάσθηκε «απίστευτα γρήγορα», επισημαίνει το Φινλανδικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πήρε το φινλανδικό διαβατήριο το 1999. Τη στιγμή που ο Τίμτσενκο υπέβαλε την αίτηση, σε αντίθεση με τον Ρότενμπεργκ, ήταν ήδη πλούσιος και είχε κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα με έναν φίλο του διοικητή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, επισημαίνει το φινλανδικό πρακτορείο ειδήσεων. Διοικητής τότε ήταν ο Μάττι Σααρελάινεν.

Η αντικατασκοπεία άρχισε να ερευνά το ρόλο που διαδραμάτισε για να αποκτήσει ο Τίμτσενκο τη φινλανδική υπηκοότητα, όπως γράφει η εφημερίδα «ilta sanomat». Όμως η έρευνα δεν ολοκληρώθηκε επειδή ο ίδιος βγήκε σε σύνταξη.

Η εφημερίδα «ilta sanomat» γράφει ότι ο Τίμτσενκο βρίσκονταν στη ζώνη ενδιαφέροντος της Αστυνομίας ασφαλείας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έφθασε στη Φινλανδία για να τεθεί επικεφαλής μιας εταιρείας που είχε ιδρύσει ένας πράκτορας της KGB που είχε απελαθεί από τη Σουηδία.

Υπό την προστασία του Πούτιν, η εταιρεία έφερνε φτηνό πετρέλαιο από περιοχές εκτός της Αγίας Πετρούπολης και το πουλούσε αποκομίζοντας πολλαπλάσια κέρδη. Σήμερα η περιουσία του εν λόγω επιχειρηματία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

