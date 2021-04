Συνεχίζονται οι αιματηρές διαδηλώσεις κατά του πραξικοπήματος στην Μιανμάρ, με τις δυνάμεις ασφαλείας αυτή τη φορά να ανοίγουν πυρ εναντίον συγκέντρωσης υγειονομικών στη Μάνταλεϊ. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, υπάρχουν θύματα.

Πολίτες που αντιτίθενται στο πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου που ανέτρεψε την κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους εναντίον του στρατού στη διάρκεια της παραδοσιακής γιορτής για το νέο έτος με σειρά ενεργειών και πορειών. Υγειονομικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας κατά του πραξικοπήματος, συγκεντρώθηκε στη Μάνταλεϊ το πρωί της Πέμπτης (15/4), όμως σύντομα έφτασαν στο σημείο στρατιώτες για να τους διαλύσουν, ανοίγοντας πυρ και κάνοντας συλλήψεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizzima.

