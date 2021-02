Πραξικόπημα Μιανμάρ: Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ καταδικάζει την «απoτρόπαια βία» κατά των διαδηλωτών

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, καταδίκασε την «απoτρόπαια βία» των δυνάμεων ασφαλείας της Μιανμάρ κατά την σημερινή φονική επιχείρηση καταστολής κατά των διαδηλωτών, οι οποίοι αντιδρούν στο πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου.

«Στεκόμαστε με αποφασιστικότητα στο πλευρό του θαρραλέου λαού της Βιρμανίας και ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες να μιλήσουν με μία φωνή για να υποστηρίξουν την βούλησή του», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα συνεχίσουν να επιδιώκουν λογοδοσία για τους υπεύθυνους».

We condemn the Burmese security forces’ abhorrent violence against the people of Burma & will continue to promote accountability for those responsible. We stand firmly with the courageous people of Burma & encourage all countries to speak with one voice in support of their will.