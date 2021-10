Δραματική είναι η κατάσταση στο Σουδάν μετά το πραξικόπημα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα. Οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι, τα καταστήματα κλειστά, ενώ οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί και άνθρωποι κάνουν ουρές για να αγοράσουν ψωμί. Σημειώνεται πως αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας της στρατιωτικής ομάδας χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι κατά του νέου καθεστώτος, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εφτά άνθρωποι.

Η ζωή έχει σταματήσει στην πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ και τη δίδυμη πόλη Ομντουρμάν, στην απέναντι όχθη του Νείλου, με τους δρόμους να είναι κλειστοί είτε από στρατιώτες είτε από τα οδοφράγματα που έχουν στήσει οι διαδηλωτές οι οποίοι διαμαρτύρονται κατά του πραξικοπήματος.

Από τα μεγάφωνα των τεμενών ακούγονται εκκλήσεις για συμμετοχή σε γενική απεργία. Γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι στο Σουδάν έχουν καλέσει σε γενική απεργία για να διαμαρτυρηθούν κατά του πραξικοπήματος.

Οι γιατροί θα σταματήσουν να εργάζονται στα νοσοκομεία και θα αναλαμβάνουν μόνο επείγοντα περιστατικά, σύμφωνα με την Κεντρική Επιτροπή των Σουδανών Γιατρών. Επίσης ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν να εργάζονται εντελώς στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Στη διάρκεια της νύκτας εργαζόμενοι στα υπουργεία, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την κεντρική τράπεζα επίσης δήλωσαν ότι συμμετέχουν στη γενική απεργία.

Ωστόσο η νύκτα πέρασε με σχετική ηρεμία μετά τις ταραχές της Δευτέρας, όταν διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους αφού στρατιώτες συνέλαβαν τον πρωθυπουργό του Σουδάν Αμπντάλα Χάμντοκ και άλλους πολιτικούς που συμμετείχαν στο Συμβούλιο Εθνικής Κυριαρχίας.

Εξάλλου, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ηγέτης του πραξικοπήματος, ανακοίνωσε σήμερα τη διάλυση του Συμβουλίου Εθνικής Κυριαρχίας, του οποίου προΐστατο και το οποίο είχε συσταθεί για να οδηγήσει το Σουδάν στη δημοκρατία μετά την εξέγερση του 2019.

Protests now forming down Africa St in #Khartoum in response to reported coup in #Sudan 🇸🇩 pic.twitter.com/xSKe93DVRP