Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Χαρτούμ μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, καθώς πλήθος κόσμου επιμένει να διαδηλώνει κατά του στρατιωτικού πραξικοπήματος. Σημειώνεται πως οι πολίτες δεν συμφωνούν με το νέο πραξικόπημα και βγαίνουν στους δρόμους την ώρα που η διεθνής κοινότητα ζητά να αποκατασταθεί στην εξουσία στο Σουδάν η πολιτική μεταβατική κυβέρνηση.

Την Πέμπτη τουλάχιστον ένας ακόμα κάτοικος έπεσε νεκρός ύστερα από συρράξεις στο Χαρτούμ. Τη Δευτέρα, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, μόνος πλέον στο τιμόνι του Σουδάν που μαστίστηκε από συρράξεις, προχώρησε σε πραξικόπημα: Διέλυσε τη μεταβατική κυβέρνηση που υποτίθεται πως θα καθοδηγούσε την μετάβαση προς τη δημοκρατία και διέταξε να συλληφθούν οι υπουργοί και οι κορυφαίοι δημόσιοι λειτουργοί στις τάξεις της που είναι πολίτες.

Την Πέμπτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε με ομόφωνη ανακοίνωσή του «την αποκατάσταση της μεταβατικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία πολιτών» στην εξουσία στη χώρα, όπου πριν από δύο χρόνια τερματίστηκε η δικτατορία του Όμαρ ελ Μπασίρ έπειτα από τρεις δεκαετίες. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέλαβε το αίτημα, δεσμευόμενος να «σταθεί στο πλευρό του λαού του Σουδάν».

«Το μήνυμά μας προς τις στρατιωτικές αρχές του Σουδάν είναι σαφές: ο σουδανικός λαός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαδηλώνει ειρηνικά», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον οκτώ διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και άλλοι 170 έχουν τραυματιστεί από τη Δευτέρα, καθώς οι αντίπαλοι του πραξικοπήματος δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους ώσπου να επανέλθει πολιτική κυβέρνηση παρότι απέναντί τους είναι στρατιώτες και αστυνομικοί με τουφέκια, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες…

