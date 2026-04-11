Πρίγκιπας Χάρι: Αντιμέτωπος με μήνυση από την φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε στη μνήμη της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα

Μια απρόσμενη εξέλιξη μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και της φιλανθρωπικής οργάνωσης που δημιούργησε ο ίδιος προς τιμήν της μητέρας του πριγκίπισσας Νταϊάνα, έρχεται να ταράξει την σχέση του με το ίδρυμα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του People, ο Δούκας του Sussex βρίσκεται αντιμέτωπος με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση από τη φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale, την οποία είχε συνιδρύσει το 2006 προς τιμήν της μητέρας του.

Η υπόθεση κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου στις 24 Μαρτίου 2026 και στο στόχαστρο βρίσκεται επίσης ο στενός του συνεργάτης και πρώην διαχειριστής της οργάνωσης, Mark Dyer.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η νομική κίνηση αφορά μια «συντονισμένη αρνητική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης» που φέρεται να ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025. Η Sentebale υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία προκάλεσε σοβαρή ζημιά στη φήμη της, επηρέασε τη λειτουργία της και οδήγησε ακόμη και σε διαδικτυακή παρενόχληση της διοίκησής της.

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Χάρι αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, με εκπρόσωπό του να χαρακτηρίζει τις καταγγελίες «προσβλητικές» και να εκφράζει έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται πόροι που σχετίζονται με φιλανθρωπική δράση για νομικές ενέργειες.

Ο δρόμος προς τα δικαστήρια

Η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από μια βαθιά διοικητική διαμάχη στο εσωτερικό της Sentebale, η οποία κορυφώθηκε το 2025, όταν ο Χάρι και ο συνιδρυτής του, πρίγκιπας Seeiso του Λεσότο, αποχώρησαν από τον οργανισμό.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρέθηκε η πρόεδρος του οργανισμού, Sophie Chandauka, η οποία είχε καταγγείλει περιστατικά κακοδιαχείρισης, ακόμα και εκφοβισμού. Ωστόσο, έρευνα της αρμόδιας φιλανθρωπικής αρχής στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν εντόπισε στοιχεία συστηματικής κακοποίησης ή ρατσισμού, αν και άσκησε κριτική στη συνολική διακυβέρνηση και στον τρόπο που η διαμάχη εκτέθηκε δημόσια.

Φιλανθρωπικό έργο με ισχυρό συμβολισμό

Η Sentebale ιδρύθηκε το 2006 και δραστηριοποιείται κυρίως σε χώρες της Αφρικής, στηρίζοντας παιδιά και νέους που ζουν με HIV/AIDS, συνεχίζοντας την ανθρωπιστική παρακαταθήκη της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Παρά τη μακρόχρονη σχέση του πρίγκιπα Χάρι με την οργάνωση, η διαμάχη φαίνεται πως έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, σηματοδοτώντας μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στη φιλανθρωπική του πορεία.