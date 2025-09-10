Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος τα είπαν επί 55 λεπτά πίνοντας τσάι στο Clarence House – Τετ α τετ μετά από ενάμιση χρόνο

Η επιστροφή (ξανά) του ασώτου. Ο πρίγκιπας Χάρι προσγειώθηκε στην γενέτειρά του τη Βρετανία αν όχι για να πέσει στην αγκαλιά του πατέρα του, Βασιλιά Καρόλου, σίγουρα πάντως για να αναθερμάνουν πατέρας και γιος την ήδη ψυχρή σχέση τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε σήμερα (10.09.2025) στο Clarence House – τη βασιλική κατοικία στο Γουεστμίνστερ, στο Λονδίνο – για την πολυαναμενόμενη συνάντηση (συμφιλίωσης;) με τον βασιλιά Κάρολο

Ο Δούκας του Σάσεξ, έφτασε με αυτοκίνητό του στην βασιλική κατοικία – όπως τον κατέγραψε ο φακός του Reuters- για το πρώτο τους τετ α τετ. Η τελευταία τους πρόσωπο με πρόσωπο επαφή είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2024, μετά την ανακοίνωση του μονάρχη ότι ξεκινούσε θεραπεία για τον καρκίνο.

Από τη μεριά του, ο βασιλιάς έφτασε στο Clarence House στις 4 μ.μ., αφότου προσγειώθηκε στο RAF Northolt στο δυτικό Λονδίνο μετά από πτήση από το αεροδρόμιο του Αμπερντίν. Σύμφωνα με την daily mail, η περιβόητη συνάντηση διήρκεσε 55 λεπτά και μέσα στο διάστημα αυτό, οι δυο άνδρες ήπιαν τσάι με το περιεχόμενο της συζήτησής τους να παραμένει άγνωστο.

Ο Χάρι εθεάθη να φτάνει στο κτίριο με ένα μαύρο Range Rover στις 5:20 μ.μ. και να φεύγει με το ίδιο αυτοκίνητο γύρω στις 6:14 μ.μ.

Ο Χάρι είχε περίπου τρεις ώρες ελεύθερες για την συνάντησή του με τον Κάρολο ενώ θα έχει περισσότερο χρόνο το πρωί της Πέμπτης πριν παρευρεθεί σε κάποια εκδήλωση – μετά το πέρας του event, θα επιστρέψει πίσω στη βάση του, την Καλιφόρνια στη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και στα δυο τους παιδιά.

Ο 40χρονος πρίγκιπας, βρίσκεται ήδη εδώ και μερικά 24ωρα στη Βρετανία, πραγματοποιώντας μια σειρά από επισκέψεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς – μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν συναντηθεί με τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Ο Χάρι έφτασε στη Βρετανία τη Δευτέρα και παρευρέθηκε στα βραβεία WellChild στο Royal Lancaster Hotel του Λονδίνου.

Στη συνέχεια, ταξίδεψε χθες με αυτοκίνητο στο Νότιγχαμ για να επισκεφθεί το Community Recording Studio και να ανακοινώσει τη δωρεά 1,1 εκατομμυρίου λιρών στο πρόγραμμα Children In Need του BBC.