Πρίγκιπας Χάρι: Με την Μέγκαν δεν εγκαταλείψαμε ποτέ την βασιλική οικογένεια (vid)

Απαλλαγμένος πλέον από κάθε «βασιλικό» βάρος, ο πρίγκιπας Χάρι παραχώρησε μια ιδιαίτερη συνέντευξη, αποκαλύπτοντας κι άλλες πτυχές του. Ο Δούκας του Σάσεξ βρέθηκε στο «The Late Late Show» του Τζέιμς Κόρντεν και το επεισόδιο είναι πραγματικά απολαυστικό.

Ο πρίγκιπας Χάρι μαζί με το διάσημο -επίσης Βρετανό- παρουσιαστή, ανέβηκαν σε ένα διώροφο, ανοιχτό λεωφορείο ήπιαν απογευματινό τσάι και έκαναν βόλτα στο ηλιόλουστο Λος Άντζελες. Μάλιστα, ο Δούκας του Σάσεξ δεν δίστασε ακόμα και να… ραπάρει με το τραγούδι των τίτλων από τη σειρά «The Fresh Prince Of Bel-Air». Από την βόλτα τους φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η Μέγκαν Μαρκλ και έτσι της έκαναν βίντεοκλήση. Η Δούκισσα του Σάσεξ ρώτησε τον σύζυγό της πως είναι η βόλτα τους, με τον πρίγκιπα να απαντά ότι ο Κόρντεν είναι ο «χειρότερος ξεναγός του LA».

Prince Harry says we ‘never walked away’ from the Royal family and insists he did ‘what any husband or father would do’ https://t.co/SjkNrXWY1h pic.twitter.com/aCqMbzAjCe