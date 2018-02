Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Όλο το πρόγραμμα του γάμου τους

Θα είναι ένας παραμυθένιος γάμος, όνομα και… πράγμα. Θα έχει και πρίγκιπα, τον Χάρι, και… άμαξα. Και τη διάσημη και εξαιρετικά δημοφιλή στη Βρετανία, Μέγκαν Μαρκλ.

Οι λεπτομέρειες του γάμου του πρίγκιπα Χάρι με την εκλεκτή της καρδιάς του Μέγκαν Μαρκλ, στις 19 Μαΐου τον Πύργο του Γουίνδσορ δόθηκαν, με κάθε επισημότητα, στη δημοσιότητα.

Τις… προετοιμασίες αποκάλυψε το ίδιο το Παλάτι του Κένσινγκτον. Άλλωστε, ο γάμος του εγγονού της βασίλισσας Ελισάβετ (και 5ου για την ώρα στη σειρά διαδοχής) με την Αμερικανίδα ηθοποιό είναι ένα από τα πλέον αναμενόμενα γεγονότα της χρονιάς στη Βρετανία.

Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ βόλτα με την… άμαξα!

Ο γάμος θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι της 19ης Μαΐου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο του Γουίνδσορ.

Το μυστήριο του γάμου θα τελέσει ο αιδεσιμότατος Ντέιβιντ Κόνερ, επικεφαλής στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι και επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας Τζάστιν Ουέλμπι θα τελέσει την ανταλλαγή των όρκων.

The wedding service will begin at 12noon at St George’s Chapel. The Dean of Windsor will conduct the service and The Archbishop of Canterbury will officiate as the couple make their vows. pic.twitter.com/dTS56fy22c — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 12, 2018

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα διασχίσουν με άμαξα την πόλη Ουίνδσορ. Αυτό θα γίνει στις 13:00, αφού τελειώσει το μυστήριο του γάμου τους.

«Ελπίζουν ότι η σύντομη αυτή διαδρομή θα είναι μια ευκαιρία περισσότερος κόσμος να συγκεντρωθεί στην πόλη και να επωφεληθεί από τη γιορτινή ατμόσφαιρα αυτής της ιδιαίτερης ημέρας», αναφέρει η ανακοίνωση του Κένσινγκτον.

Η άμαξα θα διανύσει διαδρομή περίπου δύο μιλίων, η οποία θα ολοκληρωθεί στην πλατιά καταπράσινη λεωφόρο του 17ου αιώνα που οδηγεί στον Πύργο του Γουίνδσορ, την κατοικία των Βρετανών μοναρχών επί σχεδόν 1.000 χρόνια.

At 1pm the couple, now married, will undertake a Carriage Procession from St George’s Chapel through Windsor Town returning to Windsor Castle along the Long Walk. pic.twitter.com/Lw6RaqY0p5 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 12, 2018

They hope this short journey will provide an opportunity for more people to come together around Windsor and to enjoy the atmosphere of this special day. pic.twitter.com/z8fukP2nea — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 12, 2018

Η δεξίωση

Αργότερα θα δοθεί δεξίωση στη St George’s Hall, στη μεγαλοπρεπή αίθουσα συμποσίων του Πύργου, για τους νεόνυμφους και τους καλεσμένους τους στο γάμο.

Following the service, there will be a reception at St George’s Hall for the couple and the guests from the congregation. pic.twitter.com/t6P95lJyZC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 12, 2018

Το βράδυ ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος, ο πατέρας του Χάρι, θα παραθέσει δεξίωση για το ζευγάρι, την οικογένεια και τους στενούς φίλους του.

Later that evening, The Prince of Wales will give a private evening reception for the couple and their close friends and family. pic.twitter.com/zT1EXdacnC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 12, 2018

«Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν είναι ευγνώμονες για τις τόσες πολλές ευχές που έχουν λάβει από τότε που ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, στις 28 Νοεμβρίου 2017. Περιμένουν με ανυπομονησία αυτή την ημέρα για να μοιραστούν τη χαρά τους με τον κόσμο», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του το γραφείο του πρίγκιπα στο Κένσινγκτον.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle are hugely grateful for the many good wishes they have received since announcing their engagement. pic.twitter.com/NiKWgVVboJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 12, 2018

They are looking forward to the day and to being able to share their celebrations with the public and wanted to share the following details about their wedding on May 19th with you: pic.twitter.com/hZbn7reYCc — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 12, 2018

Μέγκαν η… βαπτιζομένη

Ενόψει του γάμου της, η Μέγκαν Μάρκλ θα βαπτιστεί και θα λάβει το χρίσμα ως μέλος της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Η Μέγκαν φροντίζει για να λάβει τη βρετανική υπηκοότητα, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Αναγκάστηκε να αφήσει την καριέρα της στην αμερικανική τηλεόραση όπως και την αποστολή της στον ΟΗΕ, όπου αγωνιζόταν για τα δικαιώματα υπέρ των γυναικών για να αφιερωθεί στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της βασιλικής οικογένειας.

Θα γίνει ανάδοχος του Βασιλικού Ιδρύματος μετά το γάμο της, μαζί με τον σύζυγό της Χάρι, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη σύζυγό του Κέιτ.

Η Μέγκαν Μαρκλ, μια 36χρονη ηθοποιός από την Καλιφόρνια, γνωρίστηκε με τον Χάρι τον Ιούλιο του 2016 όταν τους σύστησε ένα κοινός τους φίλος. Έπειτα από δύο ραντεβού, το ζευγάρι αποφάσισε να πάει μαζί διακοπές στη Μποτσουάνα και κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση τους.

