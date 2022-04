Να μην ψηφίσουν την Μαρίν Λε Πεν, στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία κάλεσε τους ψηφοφόρους του, ο Ζαν Λυκ Μελανσόν, εν όψει του δεύτερου γύρου.

Ο υποψήφιος της Αριστεράς, οι ψηφοφόροι του οποίου αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των εκλογών στις 24 Απριλίου, δεν έδειξε ανοιχτά τη στήριξή του στον Εμανουέλ Μακρόν, αλλά κάλεσε τους ψηφοφόρους του να μην δώσουν φωνή στην Μαρίν Λε Πεν.

“Ξέρουμε ποιον δεν θα ψηφίσουμε ποτέ… δεν πρέπει να στηρίξετε την Λε Πεν… δεν πρέπει να υπάρξει ούτε μία ψήφος υπέρ της Λε Πεν στον δεύτερο γύρο”, είπε χαρακτηριστικά ο Μελανσόν, ο οποίος έκανε την έκπληξη με το υψηλό ποσοστό -περίπου 20%- που του έδωσε την τρίτη θέση.

🇫🇷 "I know your anger my fellow citizens, but do not give into it. So long as life goes on, the fight goes on. (…) We know for whom we will never vote," says @JLMelenchon after coming in third in the latest estimates#presidentielles2022 pic.twitter.com/8r2pY01FCP