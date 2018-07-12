Προκλητικός ο Ζάεφ – Στο ΝΑΤΟ μπήκε η “Δημοκρατία της Μακεδονίας”

Η “Δημοκρατία της Μακεδονίας” γίνεται μέρος μιας οικογένειας, έγραψε στο twitter ο Ζάεφ, επισημαίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι δυνατότητες ασφάλειας και δομών της χώρας.

Одлуката на земјите членки на #НАТО да ја поканат нашата земја значи дека Република #Македонија станува дел од семејство.#АРМ добиваа доверба да бидат дел во сериозни безбедносни предизвици. Така, растат капацитетите на АРМ, но и на цивилните структури.https://t.co/d5PKwhUTUs pic.twitter.com/wguNE4hS7S

— Зоран Заев (@Zoran_Zaev) July 12, 2018