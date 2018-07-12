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Προκλητικός ο Ζάεφ – Στο ΝΑΤΟ μπήκε η “Δημοκρατία της Μακεδονίας”

Δημοσιεύθηκε: 12.07.2018 | 10:23
Προκλητικός ο Ζάεφ – Στο ΝΑΤΟ μπήκε η “Δημοκρατία της Μακεδονίας” | Newsit.gr
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Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων δεν χρησιμοποιεί ούτε τη διεθνή ονομασία, ούτε την ονομασία βάσει της οποίας η χώρα του έλαβε πρόσκληση στο ΝΑΤΟ. Για τον Ζόραν Ζάεφ υπάρχει μόνο “Δημοκρατία της Μακεδονίας”.

Η “Δημοκρατία της Μακεδονίας” γίνεται μέρος μιας οικογένειας, έγραψε στο twitter ο Ζάεφ, επισημαίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι δυνατότητες ασφάλειας και δομών της χώρας.

 

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