Σύμφωνα με την γαλλική αστυνομία, στην πορεία που διοργάνωσαν οι συνδικαλιστικές ενώσεις στο Παρίσι για την Πρωτομαγιά συμμετείχαν 20.000 άνθρωποι. Ακόμη, οι Αρχές καταμέτρησαν 14.500 ανθρώπους στο περιθώριο της προγραμματισμένης διαδήλωσης. Από αυτούς, 1.200 ήταν κουκουλοφόροι και μέλη του αναρχικού κινήματος των «blacks blocs». Σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, 55.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία.

Όπως σας ενημέρωσε άμεσα το newsit.gr, άγρια επεισόδια αμαύρωσαν την πορεία. Οι διαδηλωτές προκάλεσαν καταστροφές σε ένα εστιατόριο, έσπασαν βιτρίνες, εκτόξευαν βόμβες μολότοφ. Η διαδήλωση στο Παρίσι συνεχίστηκε μετά δυσκολίας. Η αστυνομία, μάλιστα, ζήτησε από τους διοργανωτές να αλλάξουν τη διαδρομή τους.

Επιπλέον, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, σε έναν χώρο στάθμευσης λεωφορείων, ενώ εκτόξευσαν μια βόμβα μολότοφ εναντίον ενός εκσκαφέα που τυλίχθηκε στις φλόγες. Επίσης πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο κι ένα σκούτερ.

Αντικείμενα ερρίφθησαν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού υπό πίεση. Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Κολόμπ καταδίκασε «απερίφραστα» τη «βία και τα επεισόδια».

French riot police use water cannons and teargas as vandalism marks May Day with hundreds of protesters marching across Paris to oppose economic policies pursued by President Macron pic.twitter.com/fTlD2thGbC

— DAILY SABAH (@DailySabah) May 1, 2018