Ψυχρολουσία για την Ρωσία και προσωπικά για τον Βλάντιμιρ Πούτιν αποτέλεσε η θέση που διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, καθώς «ακύρωσε» την βασική θέση που κατά την Μόσχα «δικαιολογεί» τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν δήλωσε στο πρακτορείο TRT World ότι το Ιράν δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας και των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας, παρά τις «άριστες σχέσεις με την Μόσχα».

«Αναγνωρίζουμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών στο πλαίσιο των διεθνών νόμων, γι αυτό, παρά τις άριστες σχέσεις της Τεχεράνης και της Μόσχας, δεν αναγνωρίσαμε την απόσπαση της Κριμαίας …των περιοχών Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ από την Ουκρανία. Γι αυτόν τον λόγο επιμένουμε στη θέση αρχής στην εξωτερική μας πολιτική: η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν συνιστά λύση και πιστεύουμε στη θέση μας ως θεμελιώδη πολιτική αρχή» δήλωσε ο Αμντολαχιάν (σε απόσπασμα μεταδόθηκε από το ρωσικό Ria Novosti).

Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian says: “War is not the solution in Ukraine. We mean it, and we believe it as a fundamental policy, and we rely on that"



