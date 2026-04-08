Πυραυλικές δοκιμές από τη Βόρεια Κορέα – Έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στη Σεούλ

Διαδοχικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς - Αυξημένη επιφυλακή εν μέσω διεθνούς έντασης
Βαλλιστικός πύραυλος
Στιγμιότυπο από την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύολυ (Πηγή φωτογραφίας: video grab / Reuters)

Σε νέα επίδειξη στρατιωτικής ισχύος προχώρησε η Βόρεια Κορέα, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς σε δύο διαδοχικά κύματα μέσα στην ίδια ημέρα, κλιμακώνοντας την ένταση στην κορεατική χερσόνησο και προκαλώντας άμεση κινητοποίηση στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο, νωρίς σήμερα (08.04.2026) το πρωί εντοπίστηκαν «πολλοί βαλλιστικοί πύραυλοι άγνωστου τύπου» να εκτοξεύονται από την περιοχή Γουονσάν, στα ανατολικά της χώρας, με κατεύθυνση προς την Ανατολική Θάλασσα (Θάλασσα της Ιαπωνίας). Οι πύραυλοι διένυσαν απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων, πριν καταλήξουν στη θάλασσα.

Λίγες ώρες αργότερα, ακολούθησε νέα εκτόξευση προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ οι νοτιοκορεατικές αρχές υπενθύμισαν ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και την προηγούμενη ημέρα, αυτή τη φορά από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ, όπου εκτοξεύτηκε «βλήμα αγνώστου ταυτότητας».

Παράλληλα, η Ιαπωνική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε «αντικείμενο που πιθανόν επρόκειτο για βαλλιστικό πύραυλο», απευθύνοντας προειδοποίηση προς τα πλοία να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή. «Σε περίπτωση εντοπισμού συντριμμιών, να τηρηθεί απόσταση και να υπάρξει άμεση ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Οι εξελίξεις προκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της νοτιοκορεατικής προεδρίας, με τις αρχές στη Σεούλ να διατάσσουν ενίσχυση της επιτήρησης και διατήρηση «μέγιστου επιπέδου ετοιμότητας». Όπως επισημάνθηκε, η συγκυρία κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη «δεδομένου του πολέμου στη Μέση Ανατολή», με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούνται να διπλασιάσουν την επιφυλακή τους.

Σε αυστηρό τόνο, η Σεούλ κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να «σταματήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες», τονίζοντας ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων συνιστούν παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το νέο επεισόδιο έντασης σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την κίνηση της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης να ζητήσει συγγνώμη για την αποστολή πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τον Βορρά τον περασμένο Ιανουάριο – μια ενέργεια που είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση από την Πιονγκγιάνγκ.

Κόσμος
