Πυραυλικό χτύπημα των ΗΠΑ σε «ναρκο-πλοίο» στην Καραϊβική με 4 νεκρούς

«Το σκάφος κινούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις ναρκο-εμπορίου»
Ο αμερικανικός στρατός χτύπησε «ναρκό-πλοιο» στην Καραϊβική
πηγή φωτογραφίας U.S. Southern Command / Χ

Σε πλήγμα κατά σκάφους που διέσχιζε τη θαλάσσια περιοχή της Καραϊβικής προχώρησε ο στρατός των ΗΠΑ την Τετάρτη (25.03.2026), σύμφωνα με ανακοίνωση της U.S. Southern Command.

Από την επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στο σκάφος που διέσχιζε την Καραϊβική σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα.

Ωστόσο, οι συνθήκες και οι λόγοι που οδήγησαν στην επιχείρηση παραμένουν υπό διερεύνηση, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

 

«Στις 25 Μαρτίου, κατόπιν οδηγίας του διοικητή της SOUTHCOM, Στρατηγού Francis L. Donovan, η Επιχειρησιακή Δύναμη ”Southern Spear” πραγματοποίησε φονικό κινητικό πλήγμα (lethal kinetic strike) σε σκάφος που χειρίζονταν Ορισμένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις. Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις ναρκο-εμπορίου. Τέσσερις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας. Καμία απώλεια δεν υπήρξε για τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ», αναφέρει η ανακοίνωση του U.S. Southern Command.

