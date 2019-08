Πυροσβέστες έβαλαν τέλος στον εφιάλτη ενός… ρακούν! video

«Καταφέραμε και σώσαμε ένα ρακούν που είχε εγκλωβιστεί, με τη βοήθεια του κέντρου Waltham Animal Control. Είχε σφηνώσει, όμως με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι είναι πλέον ελεύθερο», ανέφεραν σε μήνυμά τους στο twitter.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, αφότου τους ειδοποίησε ένας ποδηλάτης.

A raccoon got stuck in a storm grate. Ten firefighters in Newton, Massachusetts, worked to get it out. https://t.co/5KVM9km87E via @nbcnews

A bullet and a stick would have gotten him out of the grate.

