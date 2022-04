Οι πυροβολισμοί έπεσαν στο μετρό, στην περιοχή του Μπρούκλιν και πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ τουλάχιστον 5 έχουν δεχθεί πυροβολισμό. Ο δράστης την ώρα της επίθεσης πετούσε και καπνογόνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία βρέθηκαν πολλά καπνογόνα στο σημείο ενώ δεν έχει γίνει γνωστό, αν έχει γίνει σύλληψη για την επίθεση.

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark . All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/3Va2iXf0JQ

Ο άνδρας που έκανε την επίθεση φορούσε στολή εργαζομένου στο ΜΕΤΡΟ. Ακολούθησαν σκηνές πανικού και κάποιοι από τους τραυματίες, μπήκαν σε άλλο τρένο για να καταφέρουν να πάνε σε άλλο σταθμό και να σωθούν.

Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς αλλά είναι μεγάλος ο αριθμός των τραυματιών, καθώς η αιματηρή επίθεση έγινε σε ώρα αιχμής.

Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.

More information as it becomes available! https://t.co/NAscO4eEfS