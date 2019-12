Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στο Μισισίπι!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διεθνών μέσων ενημέρωσης,. όπως η Daily Mail, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο “Jackson State University” του Μισισίπι.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Τζάκσον επιβεβαίωσε τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη, όπου και τραυματίστηκε ένας άνθρωπος.

Ο ύποπτος φέρεται να άνοιξε πυρ μέσα από ένα μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Honda με αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας MAC 0214. Η πανεπιστημιούπολη αποκλείστηκε από την αστυνομία και οι φοιτητές κλήθηκαν να παραμείνουν στα δωμάτιά τους για λόγους ασφαλείας.

