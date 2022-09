Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας κατονόμασε τον μακελάρη που φορούσε μπλουζάκι με σβάστικα και σκότωσε 13 ανθρώπους, εκ των οποίων 7 παιδιά, μετά από μια επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο της πόλης Ιζέφσκ, περίπου 970 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Πρόκειται για τον Αρτέμ Καζάντσεφ, περίπου 30 ετών, ο οποίος ήταν απόφοιτος του σχολείου της Ρωσίας, μέσα στο οποίο προκάλεσε το μακελειό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, την ώρα των πυροβολισμών φορούσε μπαλακλάβα και εξετάζεται η πιθανή διασύνδεσή του με νεοναζί, λόγω της μπλούζας που φόραγε με τη σβάστικα.

«Επί του παρόντος οι ερευνητές … διενεργούν έρευνα στην κατοικία του και μελετούν την προσωπικότητα του δράστη, τις απόψεις του και τον περίγυρό του. Ελέγχεται επίσης η πιθανή σχέση του με νεοφασιστικές απόψεις και με νεοναζιστική ιδεολογία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής της Ρωσίας.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και βίντεο από την ίδια την Ανακριτική Επιτροπή, που δείχνει τη σορό του δράστη στο πάτωμα με αναποδογυρισμένα έπιπλα και χαρτιά πεταμένα στο πάτωμα ενώ ο ίδιος φαίνεται ντυμένος στα μαύρα, με τη μπαλακλάβα στο πρόσωπο και μια κόκκινη σβάστικα στη μπλούζα του.

Σημειώνεται, επίσης, ότι από τα θύματα του μακελειού, τα 7 είναι παιδιά και οι υπόλοιποι 6 είναι ενήλικες, δάσκαλοι και φρουροί ασφαλείας. Σύμφωνα με τη ρωσική επιτροπή, 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 14 παιδιά, τραυματίστηκαν.

#Russian parents and children, leaving the school with police in #Izhevsk.

As a result, at the moment, 7 people have died at the hands of a #Russian mass shooter who fired from two #Makarov pistols. Of these, 4 adults and 3 children. The #perpetrator took his own life afterwards pic.twitter.com/Ay2t1281Ch