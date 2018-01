Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Κεντάκι! Ένας μαθητής νεκρός!

Ένα ακόμη περιστατικό που θα φέρει την… καυτή πατάτα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, σημειώθηκε στο Κεντάκι. Πυροβολισμοί «έπεσαν» σε σχολείο και μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί πως ένας μαθητής είναι νεκρός.

Την ενημέρωση έδωσε ο ίδιος ο κυβερνήτης της περιοχής, ο οποίος μάλιστα κάνει λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Οι πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε τραυματίες. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 23.01.2018 (σ.σ. τοπική ώρα), σε λύκειο του Κεντάκι.

Το σχολείο φυσικά εκκενώθηκε και πάνοπλοι άνδρες των Αρχών κατέφθασαν άμεσα.

Ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Το επιβεβαιώνει και αυτό ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Matt Bevin. Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Twitter, αναφέρει:

«Τραγικό περιστατικό πυροβολισμών στην κομητεία Marshall. Ο δράστης είναι υπό κράτηση, έχει επιβεβαιωθεί μία απώλεια, πολλοί ακόμη είναι τραυματισμένοι… Πολλά παραμένουν ακόμη άγνωστα… Παρακαλώ μην κάνετε εικασίες και μην διαδίδετε φήμες… Ας αφήσουμε τους άνδρες που φτάνουν στο σημείο να κάνουν την δουλειά τους κι ας είμαστε ευγνώμονες που είναι εκεί να το κάνουν για εμάς…«.

