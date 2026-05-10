Πυροβολισμοί στην Κυψέλη: Έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή μετά από τσακωμό

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (10.05.2026) στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην οδό Αλφείας, στην Κυψέλη, όταν δύο οδηγοί μηχανών ξεκίνησαν να λογομαχούν μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα ήταν ο ένας από αυτούς να βγάλει το όπλο του και να τραυματίσει το θύμα στο πόδι. Στη μηχανή του θύματος επέβαινε και μία γυναίκα η οποία δεν έχει τραυματιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη.