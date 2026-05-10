Κόσμος

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη: Έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή μετά από τσακωμό

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη - Στη μηχανή του θύματος επέβαινε και μία γυναίκα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (10.05.2026) στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην οδό Αλφείας, στην Κυψέλη, όταν δύο οδηγοί μηχανών ξεκίνησαν να λογομαχούν μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα ήταν ο ένας από αυτούς να βγάλει το όπλο του και να τραυματίσει το θύμα στο πόδι. Στη μηχανή του θύματος επέβαινε και μία γυναίκα η οποία δεν έχει τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
119
119
108
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βρετανία: Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας κι ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών
Ο επιχειρηματίας είναι ένας από τους πρώτους που έκαναν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στη Βρετανία - Αντιμέτωπο με βαριές κατηγορίες βρίσκεται το ζευγάρι
Ζευγάρι ομοφυλόφυλων στη Βρετανία
Newsit logo
Newsit logo