Πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες – Πληροφορίες για πολλά θύματα

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε κέντρο μπόουλινγκ στην πόλη Τόρανς της Καλιφόρνια κοντά στο Λος Άντζελες. Η τοπική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην κινούνται στην περιοχή καθώς ο ένοπλος που φέρεται να άνοιξε πυρ δεν έχει συλληφθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε στο «Gable House Bowl» και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν πολλά θύματα.

Το Τόρανς είναι μια παραλιακή πόλη, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.

— Torrance Police (@TorrancePD) 5 Ιανουαρίου 2019