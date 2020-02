Ο μόλις εννέα ετών Quaden Bayles, έζησε την ημέρα της ζωής του! Πριν λίγες ημέρες, η μητέρα του τον βιντεοσκόπησε την ώρα που έκλαιγε και έλεγε ότι θέλει να αυτοκτονήσει (!) μετά από ένα ακόμη περιστατικό bullying στο σχολείο του.

Ο 9χρονος έχει τον πιο διαδεδομένο τύπο νανισμού και στο βίντεο ακούγεται να λέει στην μητέρα του: «Δώσε μου ένα σκοινί, θέλω να κρεμαστώ», με την μητέρα του να ακούγεται να λέει πως αυτό είναι το αποτέλεσμα του bullying.

Ο Quaden Bayles προκάλεσε ένα κύμα συμπαράστασης σε ολόκληρο τον κόσμο, με πολλούς διάσημους να παίρνουν θέση και να τον στηρίζουν δημόσια.

Πριν λίγες ώρες, όμως, ο 9χρονος από την Αυστραλία έζησε μια ανεπανάληπτη εμπειρία!

Κι αυτό διότι “άνοιξε” τον χορό σε παιχνίδι All Star στο Cbus Super Stadium. Ο Quaden Bayles μπήκε κρατώντας από το χέρι τον αρχηγό της ομάδας Joel Thompson, με το στάδιο να παραληρεί και να τον επευφημεί!

Το bullying δεν έχει σύνορα και η ιστορία του μικρού Κουέιντεν ο οποίος στα 9 του χρόνια έχει πέσει θύμα κακοποίησης από συμμαθητές του πολλές φορές και μάλιστα στα έξι του χρόνια ήθελε να αυτοκτονήσει για πρώτη φορά.

Η μητέρα του, πριν από λίγες ημέρες παίρνοντάς τον από το σχολείο διαπίστωσε ότι το παιδί της ήταν ένα ράκος και αποφάσισε να μοιραστεί με όλο τον κόσμο τις δύσκολες στιγμές που περνάει τόσο η ίδια όσο και ο μικρούλης Quaden Bayles. Έτσι τον βιντεοσκόπησε και στο βίντεο ακούγεται η ίδια να λέει: «Μόλις πήρα το γιο μου από το σχολείο. Και έγινα μάρτυρας ενός επεισοδίου bullying σε βάρος του. Ενημέρωσα τον διευθυντή και θέλω ο κόσμο να ξέρει τι επίπτωση είχε αυτό το επεισόδιο σ΄εμάς. Αυτό κάνει το bullying. Γι’ αυτό σας παρακαλώ δώστε σωστές αρχές στα παιδιά σας, στις οικογένειές σας, στους φίλους σας. Κι ύστερα αναρωτιέστε γιατί τα παιδιά αυτοκτονούν. Αυτή είναι η επίπτωση του bullying σε ένα παιδί μόλις 9 ετών που το μόνο που θέλει είναι να πάει σχολείο, να μορφωθεί και να περνάει όμορφα αλλά κάθε γ@μημένη μέρα κάτι του συμβαίνει!»

Και συνεχίζει: «Άλλο ένα επεισόδιο, άλλο ένα bullying, κι άλλα πειράγματα και βρισιές».

Την ώρα που ο Quaden Bayles έκλαιγε με λυγμούς η μητέρα του ζητούσε βοήθεια από όποιον έβλεπε το βίντεο. Ζητούσε συμβουλές από άλλους γονείς αλλά ποιο πολύ ήθελε να δείξει με αυτό τον σκληρό τρόπο τι συμβαίνει όταν το παιδί της πέφτει θύμα bullying.

Η μητέρα δεν ήθελε να πει λεπτομέρειες για το τελευταίο επεισόδιο με θύμα το παιδί της αλλά όπως είχε πει στο παρελθόν, οι συμμαθητές του τον αποκαλούσαν νάνο.

Όπως είχε δηλώσει και πέρυσι η ίδια το παιδί είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει όταν ήταν μόλις έξι ετών!

Ο 9χρονος Quaden Bayles ο οποίος κλαίει με λυγμούς και έχει τον πιο διαδεδομένο τύπο νανισμού ακούγεται να λέει στην μητέρα του: «Δώσε μου ένα σκοινί, θέλω να κρεμαστώ».

Το βίντεο το οποίο έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ο απαρηγόρητος Κουέιντεν ζητάει από την μητέρα του και ένα μαχαίρι! «Θέλω να το μπήξω στην καρδιά μου! Θέλω κάποιος να με σκοτώσει», λέει το μικρό παιδί.

Το βίντεο από την μια δεν πέρασε απαρατήρητο και από την άλλη εκτός από τα μηνύματα συμπαράστασης και τις συμβουλές από άλλους γονείς, ένα κωμικός μάζεψε σχεδόν 150.000 δολάρια. Σκοπός του ήταν ο μικρός Κουέιντεν να περάσει καλά γιατί το αξίζει και ήθελε να τον πάει στην Disneyland μαζί με την μητέρα του για να περάσει στιγμές ξεγνοιασιάς.

«Ας δείξουμε στον Κουέιντεν και σε άλλους που περνούν τα ίδια ότι υπάρχει και καλό στον κόσμο και τους αξίζει». Αν μάλιστα το ποσό ξεπεράσει τις προσδοκίες του, που τις ξεπέρασε θα δωρηθεί σε οργανώσεις κατά του bullying.

Πολλοί ήταν και οι αθλητές που συγκινήθηκαν από όσα περνάει ο Κουέιντεν και τους κάλεσαν να πάνε στο γήπεδο και είναι σίγουρο ότι ο Κουέιντεν δεν θα αισθανθεί μόνο ότι τον αγαπούν αλλά και το ότι το καλό περισσεύει σε αυτό τον κόσμο.

Και αυτό το αποδεικνύουν τα μηνύματα από διάσημους ηθοποιούς και αθλητές, αυστραλούς και μη που στέλνουν την αγάπη τους σε αυτό το υπέροχο αγόρι.

The world is behind you The @celtics are behind you Champ Love the jersey, Why don’t we get you to one of our games. ☘️ Front row seat 🙌 #QuadenBayles #WestandwithQuaden pic.twitter.com/Yipd52uT29

I’m hoping my lovely followers in Australia will somehow bring this to the attention of my pal, #QuadenBayles. Hang in there, Quaden! You’ve got more friends than you know. I was bullied a lot as a kid. We’ve all been there. Go, Quaden! https://t.co/yZJs5Rd5F6