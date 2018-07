Το βίντεο με το μωρό αυτό που κλαίει και δείχνει τρομοκρατημένο στο Λάος, το οποίο τράβηξαν χθες τα μέλη σωστικού συνεργείου από την Ταϊλάνδη που είχε αναλάβει την αποστολή της διάσωσής του, μεταδόθηκε αρχικά από το δίκτυο του Λάος ABC και σήμερα το πρωί είχε ήδη γίνει viral με χιλιάδες θεάσεις και μέσω Facebook μερικές μόνο ώρες μετά την πρώτη προβολή του.

«Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας την Ταϊλάνδη για τη βοήθειά της», είναι η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.

Σε αυτό βλέπουμε την ομάδα των Ταϊλανδών διασωστών να εντοπίζει ζώνη γύρω από το χωριό Σαϊντονχόνγκ, στην οποία είχε ειδοποιηθεί ότι αγνοούνταν 14 άνθρωποι.

Οι διασώστες παρουσιάζονται στο βίντεο να βγαίνουν από τη βάρκα τους και ο ένας να προχωράει μπροστά με τα λασπόνερα να φτάνουν στη μέση του προς την κατεύθυνση κάποιων δέντρων που έχουν βυθιστεί στα νερά.

Στη συνέχεια τους βλέπουμε να επιστρέφουν, μεταφέροντας προσεκτικά ένα μωρό που κλαίει και να ακολουθεί η μητέρα του.

Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες

Thai rescue team, which recently took part in efforts to save a school football team from a flooded cave, travels to neighboring Laos to rescue a baby boy after a disastrous dam collapsehttps://t.co/PdLiD5Yft7 pic.twitter.com/Jyab8OYqWQ

— DAILY SABAH (@DailySabah) July 27, 2018