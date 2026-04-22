Κόσμος

Rain Epler: Διαδικτυακός ντόρος με τον Εσθονό πολιτικό με κούρεμα Playmobil

Το χαρακτηριστικό του λουκ έχει γίνει αντικείμενο έντονου σχολιασμού και πολλών memes - Ο πολιτικός αυτοσαρκάστηκε με ανάρτησή του στα social media
Ο Εσθονός πολιτικός Rain Epler
O Rain Epler κερδίζει επάξια τον τίτλο του πολιτικού με το πιο εκκεντρικό κούρεμα, με τους χρήστες των social media να κάνουν «πάρτι».

Μετά τον Τούρκο πολιτικό με το εκκεντρικό και παλιομοδίτικο μουστάκι που έγινε viral, έρχεται η περίπτωση του Εσθονού πολιτικού Rain Epler, με το κούρεμα αλά Playmobil.

Το χαρακτηριστικό του λουκ έχει γίνει αντικείμενο έντονου σχολιασμού και πολλών memes. Πυκνό, αυστηρά διαμορφωμένο και με σχεδόν γεωμετρική συμμετρία, το μαλλί του Epler δείχνει να ακολουθεί δικούς του κανόνες φυσικής – σαν να έχει σχεδιαστεί για να παραμένει ακίνητο ακόμη και στον άνεμο.

«Κράνος», «τουβλάκι LEGO» ή ακόμη και «ψηφιακή κατασκευή χαρακτήρα από videogame» είναι μερικές από τις επικές παρομοιώσεις στα social media αλλά η σύγκριση με Playmobil είναι αυτή που έχει επικρατήσει, κυρίως επειδή το συνολικό του παρουσιαστικό θυμίζει έντονα τις κλασικές, πλαστικές φιγούρες.

Ο ίδιος ο Epler δεν έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στον διαδικτυακό ντόρο γύρω από την εμφάνισή του, συνεχίζοντας τη δημόσια παρουσία του χωρίς να αλλάζει το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ωστόσο σε μια πρόσφατη ανάρτησή του θέλησε να απαντήσει και ο ίδιος με χιούμορ στα σχόλια ακούγονται. Συγκεκριμένα, ανέβασε γνωστό κουτί με σοκολάτες της εταιρείας Kalev, σημειώνοντας ότι το προϊόν αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για έναν εναλλακτικό σχεδιασμό της συσκευασίας, αντικαθιστώντας την φωτογραφία ενός ξανθού κοριτσιού με μια δικιά του.


«Πήγα στο μαγαζί και κοίταξα στο ράφι το κουτί με τα γλυκά Maiuspala της Kalev. Καλά γλυκά, εμπνευστικά! Σχεδίασα ένα νέο εξώφυλλο για το κουτί, σε περίπτωση που η Orkla σκεφτεί να φτιάξει μια έκδοση Maiuspala με λικέρ για ενήλικες», έγραψε.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λος Άντζελες: «Φρένο» στον χρόνο παραμονής των μαθητών μπροστά στις οθόνες μέσα στις τάξεις
Το μέτρο επικαλέστηκε έρευνα που υποδηλώνει ότι παιδιά ηλικίας 8 με 11 ετών, τα οποία υπερβαίνουν τον προτεινόμενο χρόνο έκθεσης σε οθόνες, κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν παχυσαρκία
iStock
