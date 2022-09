Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο σκληρός ηγέτης της Τσετσενίας και στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία έκανε μια αινιγματική δήλωση, σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος μέσω του Telegram.

Στο βίντεο ο Καντίροφ εμφανίζεται να λέει πως είναι ο μακροβιότερος Ρώσος κυβερνήτης και δηλώνει γελώντας πως «ήρθε η ώρα μου, πριν με διώξουν με τις κλωτσιές», αφήνοντας έτσι να αιωρείται ότι δεν αποκλείεται να ετοιμάζει την έξοδό του από την ηγεσία της Τσετσενίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ramzan Kadyrov just released a weird video in which he says he is the longest-serving Russian governor and thinks “my time has come, before they kick me out.” Is he resigning??? Warning: extremely high DPM rate (dons-per-minute) here pic.twitter.com/hejr1hpNnI — max seddon (@maxseddon) September 3, 2022

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τον σύμβουλο του Ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γκερασένκο, η κίνηση του Καντίροφ ίσως συνδέεται με το γεγονός ότι είχε υποσχεθεί στον Βλάντιμιρ Πούτιν να εκπαιδεύσει δεκάδες χιλιάδες μαχητών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αθέτησε την υπόσχεσή του ή δεν κατόρθωσε να την φέρε σε πέρας.

Ramzan Kadyrov announced he might be leaving his job. This might be related to Kadyrov promising Putin to train dozens of thousands of combatants for Ukraine and failing. English subtitles pic.twitter.com/dfsqEw1Pjh — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 3, 2022

Υπάρχουν όμως κι αυτοί που υπενθυμίζουν ότι είναι η πολλοστή δήλωση παραίτησης του Τσετσένου ηγέτη. Σημειώνουν μάλιστα πως ο Ραμζάν Καντίροφ συνήθως «θυμάται» να «παραιτηθεί» όταν έχει περάσει κάμποσος καιρός που δεν έχει συνομιλήσει με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ως «μήνυμα» στον ηγέτη του πως παραμένει ακόμη χρήσιμος.

Kadyrov’s thousandth resignation. Usually, he does this when he hasn’t had a talk with Putin for a while, a way of reminding his master that he’s still useful. In Chechnya shows of public adoration and pleas not to abandon the people follow. Wish it was rats abandoning the ship. https://t.co/3TGJTFoMpc — Fatima Tlis (@fatimatlis) September 3, 2022

Άλλοι πάλι – μέσω των social media – και προφανώς χαριτολογώντας, λένε πως η δήλωση Καντίροφ αποτελεί «καμπανάκι» για τον σχεδόν ισόβιο Πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1994…

The TikToker-in-chief of Chechnya, Ramzan @RKadyrov recorded a weird video in which he says he is the longest-serving Russian governor and thinks his time has come “before they kick me out”. Sasha, did you hear? pic.twitter.com/vaJNdNNQ0s — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 3, 2022

Πηγή: OnAlert.gr