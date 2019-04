Ρεκόρ Γκίνες: Έκανε το γύρο του κόσμου με ηλεκτρικό αυτοκίνητο! Video

Ο Βίμπε Βάλκερ διένυσε 95.000 χλμ. με ένα στέισον βάγκον “Blue Bandit” Volkswagen Golf που μετέτρεψε σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έτσι πραγματοποίησε το μεγαλύτερο ταξίδι που έχει επιχειρηθεί ποτέ στον πλανήτη με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως είπε.

Ο Ολλανδός αναχώρησε από την πατρίδα του στις 15 Μαρτίου του 2016 και πέρασε συνολικά 1.119 ημέρες και από 33 χώρες για να προσελκύσει την προσοχή και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τη βιωσιμότητα και τη διάρκεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τρία χρόνια χρειάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι μεταξύ της Ολλανδίας και της Αυστραλίας. Η διαδρομή χρηματοδοτήθηκε από δωρεές που συνέβαλαν στην τροφοδότηση με ηλεκτρικό ρεύμα του “Blue Bandit” όπως και στη σίτιση και στη διαμονή σε καταλύματα του οδηγού του.

Πέρασε μεταξύ άλλων από την Τουρκία, το Ιράν, την Ινδία, τη Μιανμάρ, τη Μαλαισία και την Ινδονησία, καθώς η διαδρομή είχε καθοριστεί έπειτα από προτάσεις που λάμβανε στην ιστοσελίδα του.

A Dutchman has completed the world’s longest journey in an electric vehicle – 59,000 km, from the Netherlands to Sydney. https://t.co/gi3Wf6S69b #EVs

— Climate Council (@climatecouncil) April 9, 2019