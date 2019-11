Rolling Stones: Θα διδάξει… ιστορία της ροκ ο μάνατζέρ τους!

Από τον ερχόμενο Ιανουάριο οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Thompson Rivers στην πόλη Κάμλουπς του Καναδά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μάθημα για την εξέλιξη της ποπ κουλτούρας από το 1954 έως το 1984 από κάποιον που την είδε από πρώτο χέρι – τον Andrew Loog Oldham, που ήταν ο πρώτος μάνατζερ των Rolling Stones.

Που ανακάλυψε την Μαριάν Φέιθφουλ και έκανε την παραγωγή δίσκων θρύλων της ροκ, όπως ο Ροντ Στιούαρτ, ο Τζίμι Πέιτζ, ο Τζεφ Μπεκ και ο Έρικ Κλάπτον.

Το μάθημα του χειμερινού εξαμήνου, Rock Dreams, θα διερευνά την εξέλιξη του rock and roll, αλλά ο Όλνταμ είπε ότι θα είναι προσιτό, ακόμα και για τους σπουδαστές που δεν έχουν μουσικές φιλοδοξίες.

Ο μάνατζερ των Rolling Stones τόνισε ότι θα μιλά για ανθρώπους, για το πώς οι άνθρωποι προσλαμβάνουν τη ζωή, επιτυγχάνουν, ή πέφτουν. «Η υπερβολή είναι παντού, όχι μόνο στη μουσική και στην ψυχαγωγία» εξήγησε στην εκπομπή Daybreak Kamloops.

Ο Βρετανός παραγωγός, ο οποίος μοιράζεται τον χρόνο του μεταξύ της Μπογκοτά, στην Κολομβία και του Βανκούβερ στον Καναδά από το 2003, δήλωσε ότι επισκέπτεται το Κάμλουπς τα τελευταία έξι χρόνια επειδή ένας συνεργάτης και φίλος του ζει στην περιοχή.

Ο Όλνταμ βρήκε ενδιαφέρουσα την ιδέα να συμμετάσχει σε μια σειρά μαθημάτων, στα οποία θα μπορούσε να εξετάσει λεπτομερώς «εκείνους των οποίων τα όνειρα έγιναν πραγματικότητα μέσα από τη ροκ» καθώς και να έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει μαζί με φοιτητές.

«Η μητέρα μου θα ήταν υπερήφανη που τελικά μπορώ να έχω κανονική δουλειά» πρόσθεσε.

Και τι δεν… θα πει για τους Rolling Stones

Ο Όλνταμ είπε ότι δεν έχει καμία διδακτική εμπειρία και ότι όταν εγκατέλειψε το σχολείο πριν από 60 χρόνια, ο διευθυντής έγραψε ότι «μπορεί να τα καταφέρει, αλλά όχι εδώ» και διευκρίνισε ότι δεν θα είναι μόνος στην αίθουσα.

Μαζί του στο μάθημα θα είναι ο καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας Μπρους Μπο και ο καθηγητής από το Τμήμα Διαχείρισης Τουρισμού, Μπίλι Κόλινς.

«Είναι σαν στρέφουμε τον φακό στις απαρχές του rock and roll, οπότε είναι εκπληκτικό» δήλωσε ο Μπίλι Κόλινς.

Ο θρυλικός μάνατζερ θα μοιραστεί ιστορίες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του τη δεκαετία του ’50 στη Βρετανία, το πώς συνεργάστηκε στη σκηνή της μόδας του Λονδίνου με τη Mary Quant, η οποία είχε γνωρίσει τη μίνι φούστα, κομμάτι της δεκαετίας του 1960 και πώς εντάχθηκε στη μουσική βιομηχανία.

Στα 19, ο Όλνταμ έγινε μάνατζερ της ανερχόμενης μπάντας Rolling Stones από το 1963 ως το 1967 και ήταν υπεύθυνος για την καλλιέργεια της εικόνας αντι- Beatles που σταθεροποίησε τη φήμη του συγκροτήματος.

Ήταν ένας από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ Monterey Pop το 1967, στο οποίο εμφανίστηκαν οι Janis Joplin, Otis Redding, Mamas and Papas, Jimi Hendrix και The Who.

Σύμφωνα με την περιγραφή του μαθήματος, ο Όλνταμ δεν πρόκειται να εξιδανικεύσει τα είδωλα ή να ρομαντικοποιήσει τις παλιές εποχές – ήταν αυτό που ήταν. «Αυτό είναι μέρος της γοητείας και της πρόκλησης της αφηγηματικής του προσέγγισης: η αφανής, αδιάφορη ματιά στο παρελθόν» τονίζεται για το μάθημα του πρώην μάνατζερ των Rolling Stones.

Ερωτηθείς αν το μάθημα είναι εξερεύνηση, αποδόμηση ή ανασκαφή της ιστορίας της ροκ, ο Όλνταμ δήλωσε: «Θα είναι ένας περίπατος με πολλές γνώσεις, στον οποίο θα εξετάσουμε τις αιτίες όλων».