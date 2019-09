Ρώμη: Θρίλερ με μαχαιριές και πυροβολισμούς στο μετρό!

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ από τη Ρώμη, ο νεαρός άνδρας αυτοκτόνησε στο μετρό με το πιστόλι ενός ιδιωτικού φύλακα ασφαλείας, στον οποίο είχε μόλις επιτεθεί με μαχαίρι και αφοπλίσει.

Ο δράστης μαχαίρωσε στον λαιμό πολλές φορές τον φύλακα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, προτού του πάρει το όπλο και αυτοκτονήσει με μια σφαίρα στο κεφάλι, σύμφωνα με τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων στα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Rome metro: man stabs security guard, steals gun and kills himself

