Ο Ντάνιελ Μάρτιντεϊλ, ένας Αμερικανός πολίτης που βοήθησε στρατιωτικές δυνάμεις από την Ρωσία να πλήξουν ουκρανικά στρατεύματα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την ανατολική Ουκρανία από τις ρωσικές ειδικές δυνάμεις, πήρε σήμερα (15.0-7.2025) ρωσικό διαβατήριο στη Μόσχα.

Η κρατική τηλεόραση και αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Ρωσία μετέδωσαν ρεπορτάζ και πλάνα από την στιγμή που ο Μάρτιντεϊλ, με περιποιημένη γενειάδα και ντυμένο με κοστούμι και γραβάτα, χαμογελά καθώς παραλάμβανε το ρωσικό διαβατήριο και τα νέα του έγγραφα.

«Εγώ, ο Ντάνιελ Ρίτσαρντ Μάρτιντεϊλ, εθελοντικά και συνειδητά, αποδεχόμενος την υπηκοότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ορκίζομαι να τηρώ το Σύνταγμα», είπε στα ρωσικά.

