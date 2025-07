Ρωσία: Έδεσαν σε μοτοσικλέτα Ουκρανό αιχμάλωτο πολέμου και τον έσυραν – Βίντεο από την σοκαριστική εκτέλεση

Την οργή της Ουκρανίας προκάλεσε ένα βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα. Στα πλάνα αυτού του ντοκουμέντου φαίνεται ένας Ουκρανός αιχμάλωτος πολέμου στη Ρωσία να δένεται σε μοτοσικλέτα και να σέρνεται μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο Ουκρανός Συνήγορος του Πολίτη, Ντμίτρο Λούμπινετ έστειλε επίσημη επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού καταγγέλλοντας πως ο στρατός της Ρωσίας εκτέλεσε τον αιχμάλωτου του πολέμου, με καταγωγή από την Ουκρανία, διαπράττοντας έγκλημα πολέμου.

«Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα εκτέλεσαν έναν ακόμη αιχμάλωτο πολέμου. Η φερόμενη εκτέλεση προστίθεται στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι ρωσικές δυνάμεις παραβιάζουν συστηματικά τις Συμβάσεις της Γενεύης σκοτώνοντας Ουκρανούς αιχμαλώτους» δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

«Πρόκειται για μια σαφή πράξη επίδειξης σκληρότητας και ένα ακόμη έγκλημα πολέμου από τη Ρωσική Ομοσπονδία» είπε χαρακτηριστικά.

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται 2 άνδρες πάνω σε μοτοσικλέτες να κοιτούν τον άνδρα που κείτεται στο έδαφος.

Στη συνέχεια το drone κατέγραψε την πορεία της μοτοσικλέτας ενώ από πίσω της σέρνεται ο άτυχος άνδρας.

Δείτε το βίντεο:

Exercise caution, though

I am not labelling this as sensitive as:

i) it’s not clear nor graphic

ii) it breaks the thread



It’s an ALLEGATION of the murder of another captured Ukraine soldier. Invaders tied him to a motorcycle and dragged him along the road

Unconfirmed pic.twitter.com/rrhJxj4ccb