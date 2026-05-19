Πώς οι ηγέτες των χωρών του Κόλπου έπεισαν τον Τραμπ να αναβάλει την νέα επίθεση στο Ιράν – Φοβούνται για αντίποινα

Σε εκεχειρία παραμένουν ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν αν και ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως ήταν έτοιμος να «πατήσει» ξανά το «κουμπί» του πολέμου, μετά την πρόταση που κατάθεσε η Τεχεράνη για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Αυτοί που του άλλαξαν γνώμη ήταν οι ηγέτες των χωρών του Κόλπου με τους οποίους επικοινώνησε τηλεφωνικά 24 ώρες πριν ανακοινώσει στον κόσμο πως ήταν πολύ κοντά να σταματήσει βίαια την κατάπαυση του πυρός.

Η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε «απογοητευτική» την νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανησυχία -ακόμη και εντός του Λευκού Οίκου- για επικείμενο χτύπημα του Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη. Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, ήταν έτοιμος να επιτεθεί ξανά αλλά οι χώρες του Κόλπου έκαναν έκκληση και τον έπεισαν να κάνει 2-3 ημέρες υπομονή.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει αρκετές φορές παράταση στις προθεσμίες για ειρηνευτική πρόταση και έχει αναβάλει τουλάχιστον 6 φορές τις προγραμματισμένες επιθέσεις στο Ιράν, εγείροντας ερωτήματα για το πόσο έχει επηρεαστεί η Αμερική από τον πόλεμο που ξεκίνησε με το Ισραήλ, κατά του Ιράν, τα τέλη του Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να συγκαλέσει την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να συζητήσουν στρατιωτικές επιλογές. Αξιωματούχος δήλωσε στο ίδιο μέσο πως αν το Ιράν δεν αλλάξει θέση, τότε οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών».

«Ο Εμίρης του Κατάρ, ο Πρίγκιπας Διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μου ζήτησαν να αναβάλω την προγραμματισμένη στρατιωτική μας επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι οι Άραβες ηγέτες του είπαν ότι «γίνονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από τις ΗΠΑ, από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ισχυριστεί πως υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ιράν και ΗΠΑ έχουν βασικές διαφορές και «θέλω» ώστε να μην τα βρίσκουν στους όρους της συμφωνίας. Το μεγαλύτερο «αγκάθι» παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι αποζημιώσεις λόγω πολέμου.

Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι υπήρξε «ενιαίο μήνυμα από Ντόχα, Άμπου Ντάμπι και Ριάντ “δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα”».

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι 3 Άραβες ηγέτες του είπαν «δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας τους» καθώς αν ξεκινήσει επιθέσεις, το Ιράν θα απαντήσει με αντίποινα.

Αν και οι ΗΠΑ φέρεται πως έδωσαν προσωρινά παράταση στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο Truth Social πως ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν «με μια πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία».

«Θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν και να παραδοθούν»

Όπως αναμενόταν, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την αντίδραση του Ιράν.

ضرب‌الاجل حمله نظامی تعیین می‌کند و خودش هم آن را لغو می‌کند! با این امید واهی که ملت و مسئولان ایران را تسلیم کند!

مشت آهنین نیروهای مسلح قدرتمند و ملت بزرگ ایران آن‌ها را وادار به عقب نشینی و تسلیم خواهد کرد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 18, 2026

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης χλεύασε τον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντας πως έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στη συνέχεια την ακύρωσε.

«Ορίζει προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στη συνέχεια την ακυρώνει ο ίδιος. Με αυτή τη μάταιη ελπίδα να κάνει το ιρανικό έθνος και τους αξιωματούχους να παραδοθούν! Η σιδερένια γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν», έγραψε σε tweet του.