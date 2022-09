Η Ρωσία ξεκίνησε σήμερα μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια με τη συμμετοχή αρκετών συμμαχικών χωρών, μεταξύ των οποίων η Κίνα, ένδειξη μιας αυξανόμενης επαναπροσέγγισης ανάμεσα στη Μόσχα και το Πεκίνο εν μέσω εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα γυμνάσια, με την επωνυμία Vostok 2022, πραγματοποιούνται έως τις 7 Σεπτεμβρίου στη ρωσική Άπω Ανατολή και ενώ η Μόσχα έχει εξαπολύσει από τον Φεβρουάριο μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Video of the opening ceremony of the Vostok 2022 strategic command-staff exercise at the Sergeevsky training area in Primorsky Krai. It appears Deputy Defense Minister Colonel-General Yunus-Bek Yevkurov was the senior Russian official in attendance. https://t.co/kCrTFSbPxe pic.twitter.com/dtIxVVns5U

Η Κίνα, από την πλευρά της, διέρχεται μια διπλωματική κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίσκεψη στην Ταϊβάν τον περασμένο μήνα της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Τα γυμνάσια Vostok 2022 ξεκίνησαν σήμερα το πρωί με ελιγμούς μαχητικών αεροπλάνων, μετακινήσεις μονάδων αντιαεροπορικής μάχης και προσομειώσεις αποναρκοθέτησης στη θάλασσα της Ιαπωνίας, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

“Τα πληρώματα της Πολεμικής Αεροπορίας θα πρέπει να εκπαιδευθούν στην αναχαίτιση αεροπορικών στόχων (…) και να διεξάγουν αεροπορικά πλήγματα σε χερσαίους στόχους”, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε μια ανακοίνωση.

Δημοσιοποίησε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν κυρίως στρατιωτικά αεροπλάνα να απογειώνονται και να πετούν σε σχηματισμό, καθώς και αντιαεροπορικά οχήματα Pantsir-S1 ενώ εκτελούν στρατιωτικούς ελιγμούς.

Russia has launched a week of war games involving forces from China and other nations.



The Russian Defence Ministry said the Vostok 2022 exercise will be held until 7 September.



Read more here 👇https://t.co/eAjPh6WWcE