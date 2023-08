Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 8 αγνοούνται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην πόλη Σεργιέβ Ποσάντ κοντά στη Μόσχα.

Μέλη των συνεργείων διάσωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο με πυροτεχνικό εξοπλισμό 50 χλμ από τη Μόσχα, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες και αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία συνεχίζεται για την ανεύρεση οκτώ ανθρώπων που αγνοούνται.

Σημειώνεται πως από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί 60 άτομα.

Βίντεο που ανέβηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό πάνω από το σημείο της έκρηξης και σπασμένα παράθυρα σε πολυώροφα κτίρια.

Ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ ανέφερε ότι από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε 38 συγκροτήματα κατοικιών, δύο σχολεία, ένα αθλητικό κέντρο και ένα κατάστημα. Συμπλήρωσε πως οι εγκαταστάσεις όπου σημειώθηκε η έκρηξη είχαν μισθωθεί από ιδιωτική εταιρία και ότι έχει διατάξει έρευνα για τυχόν παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας.

"The explosion on the territory of the plant in Sergiyev Posad occurred due to a violation of the technological process," report #Russian media. pic.twitter.com/NwXs92F8A5