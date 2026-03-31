Ρωσία: Ένας νεκρός και περισσότεροι από 50 τραυματίες από φωτιά σε πετροχημικό εργοστάσιο – Δείτε βίντεο

Ένας νεκρός και περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σήμερα (31.03.2026) σε εργοστάσιο πετροχημικών στην περιοχή του Ταταρστάν της Ρωσίας, εξαιτίας μιας απροσδιόριστης δυσλειτουργίας σε εξοπλισμό, όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν τις φλόγες στο εργοστάσιο Nizhnekamskneftekhim όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, το οποίο είναι ένα εκτεταμένο συγκρότημα το οποίο παράγει συνθετικό καουτσούκ και πλαστικά, αποτελώντας μέρος της μεγαλύτερης πετροχημικής εταιρείας της Ρωσίας, Sibur, στην οποία ανήκει και το εργοστάσιο.

«Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκονται στο χώρο παρέχοντας στα θύματα την αναγκαία βοήθεια» αναφέρει η Sibur στην ανακοίνωση της προσθέτοντας ότι εμπειρογνώμονες επιτηρούν την ποιότητα του αέρα στην γύρω περιοχή και δεν έχουν εντοπίσει οποιεσδήποτε απειλές για το περιβάλλον και τους ντόπιους κατοίκους.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας νωρίτερα σήμερα επέβαλε προσωρινά περιορισμούς στο τοπικό αεροδρόμιο στο Νιζνεκάμσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Ο δήμαρχος της πόλης Ραντμίρ Μπελιάγεφ, ανάφερε ότι σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικιών έσπασαν τα τζάμια.

Ανεπιβεβαίωτες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το βιομηχανικό συγκρότημα, που προκλήθηκε σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές μέσων ενημέρωσης από μια μεγάλη έκρηξη που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας, Rosaviatsia, ανακοίνωσε το κλείσιμο του αεροδρομίου Nizhnekamsk, αλλά αργότερα δήλωσε ότι οι περιορισμοί είχαν αρθεί.

Οι ειδικοί συνεχίζουν να παρακολουθούν την ατμόσφαιρα, την κατάσταση των κατοίκων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συμβάντος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

In the Republic of #Tatarstan, explosions have occurred at one of Russia’s largest petrochemical complexes – “#Nizhnekamskneftekhim“. It is reported that one of the facility’s units is on fire following a likely drone attack.#Russia #Ukraine #Kyiv #Putin #Moscow #War pic.twitter.com/4iWbXDGjRs — Faiz Afridi (@FaizAfridi398) March 31, 2026

Η κατάσταση των τραυματιών και οι λεπτομέρειες του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την άμεση ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης.