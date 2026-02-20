Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ρωσία: Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στην λίμνη Βαϊκάλη της Σιβηρίας

Σύμφωνα με μαρτυρίες οι άνθρωπο που πνίγηκαν ήταν Κινέζοι τουρίστες ενώ τουλάχιστον ένα άτομο διασώθηκε από την ανατροπή του σκάφους
Η λίμνη Βαϊκάλη
Η λίμνη Βαϊκάλη / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Μια τραγική υπόθεση ήρθε σήμερα (20.02.2026) στο φως της δημοσιότητας από τη Ρωσία με ένα πολύνεκτρο δυστύχημα στη λίμνη Βαϊκάλη της Σιβηρίας, που είχε ως αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να πνιγούν και να αφήσουν την τελευταία τους πνοή.

Ένα όχημα «που μετέφερε τουρίστες έπεσε σε ρωγμή του πάγου πλάτους 3 μέτρων» στη λίμνη Βαϊκάλη, δήλωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης της περιφέρειας Ιρκούτσκ στη νοτιοκεντρική Ρωσία.

«Οι διασώστες πραγματοποίησαν έρευνα με υποβρύχια κάμερα. Εντοπίστηκαν τα πτώματα επτά ανθρώπων», διευκρίνισε η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σε social media, σύμφωνα με την οποία το βάθος της λίμνης σε αυτό το σημείο είναι 18 μέτρα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ιρκούτσκ, ο Ιγκόρ Κομπζέφ, από την πλευρά του δήλωσε ότι ήταν «ξένοι τουρίστες» και ότι «το γενικό προξενείο της ΛΔΚ (Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας) στο Ιρκούτσκ ενημερώθηκε» για το περιστατικό, χωρίς να δηλώνει ξεκάθαρα ότι όλα τα θύματα ήταν Κινέζοι.

Δήλωσε επίσης ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας άνθρωπος διασώθηκε.

Η Βαϊκάλη, η βαθύτερη και μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στον κόσμο, είναι ένα από τα γνωστότερα τοπόσημα της Ρωσία και αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό της Σιβηρίας, ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των Κινέζων τουριστών τον χειμώνα.

Στη διάρκεια μιας σύντομης χειμερινής περιόδου και ανάλογα με τις συνθήκες, ορισμένοι δρόμοι ανοίγουν για κάποια οχήματα πάνω στον πάγο. Η οδήγηση έξω από τα όρια αυτών των προσωρινών δρόμων απαγορεύεται αυστηρά.

Σύμφωνα με τον Κομπζέφ, οι δρόμοι αυτοί δεν είναι ανοικτοί αυτή τη στιγμή. Έχει επίσης ξεκινήσει ποινική έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
321
179
142
120
98
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας «πακέτο» με ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία ζητούν Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία και Βρετανία
«Μία κατάπαυση πυρός, μία ειρηνευτική συμφωνία, δεν μπορεί ποτέ να είναι το προοίμιο μίας νέας επίθεσης» τόνισε η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας
Ουυκρανοί πυροσβέστες σβήνουν φωτιά μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση
Newsit logo
Newsit logo