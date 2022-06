Φωτιά ξέσπασε στο επιχειρηματικό κέντρο Grand Setun Plaza στην δυτική Μόσχα, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax και το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει πηγή του πρακτορείου TASS, εξαιτίας της φωτιάς μέχρι και 20 άνθρωποι είναι πιθανόν να παραμένουν στο κτήριο της Μόσχα και να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν.

Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι 120 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το κτήριο και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο του κτηρίου γραφείων και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των εύφλεκτων μονωτικών υλικών σε άλλους τέσσερις ορόφους.

The area of the fire in the #Moscow business center is 1 thousand square meters.