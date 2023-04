Την απουσία αντίδρασης από τη Δύση καταδικάζει η Ρωσία μετά την έκρηξη σε καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη όπου είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί ο στρατιωτικός μπλόγκερ, Βλάντεν Τατάρσκι, ένθερμος υπερασπιστής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και άλλοι 25 να τραυματιστούν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας πάντως απέτισε το βράδυ της Κυριακής φόρο τιμής στον στρατιωτικό μπλόγκερ, σχολιάζοντας το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από τη Δύση.

Ο Τατάρσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μαξίμ Φόμιν, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στην εφαρμογή Telegram και ήταν ένας από τους πιο προβεβλημένους μπλόγκερ επί στρατιωτικών θεμάτων. Στο ιστολόγιό σχολίαζε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τατάρσκι ήταν μεταξύ των εκατοντάδων παρευρισκομένων σε μια τελετή στο Κρεμλίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο για την κήρυξη της προσάρτησης από τη Ρωσία τεσσάρων επαρχιών της Ουκρανίας, που κατέχει μερικώς η Μόσχα. Την προσάρτηση καταδίκασαν ως παράνομη οι περισσότερες χώρες στον ΟΗΕ.

Footage from directly before the explosion that claimed genocidal Russian propagandist Vladlen Tatarsky’s life.



You can clearly see Tatarsky standing next to the statue that reportedly concealed the explosive device. pic.twitter.com/T5VhUIIyE1