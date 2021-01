Ρωσία – κορονοϊός: Προσφέρει 100 εκατ. δόσεις του εμβολίου Sputnik V στην ΕΕ

Κίνηση καλής θέλησης από τη Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μόσχα εξέφρασε τη βούληση να προσφέρει στην ΕΕ 100 εκατομμύρια δόσεις του ρωσικού εμβολίου Sputnik V κατά του κορονοϊού το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

«Μετά την ολοκλήρωση του κύριου μέρους του μαζικού εμβολιασμού στη Ρωσία, το RDIF (Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων) μπορεί να παράσχει στην ΕΕ 100 εκατ. δόσεις εμβολίου SputnikV που αντιστοιχούν στον εμβολιασμό 50 εκατ. ατόμων το 2ο τρίμηνο του 2021 (υπόκειται στην έγκριση του EMA). Το Sputnik V έχει εγκριθεί σε 15 χώρες και έχουν υποβληθεί έγγραφα για έλεγχο στον EMA», αναφέρεται σε ανάρτηση στο Twitter.

After completion of the main part of mass vaccination in Russia, RDIF can provide EU with 100 mln doses of #SputnikV vaccine for 50 mln people in Q2 2021 (subject to EMA approval). Sputnik V is registered in 15 countries and documents have been submitted for EMA rolling review. pic.twitter.com/27Ncwns24n